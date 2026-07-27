林定國：港青國際法律人才「帶路行」應列恆常重點項目 寄語學員首要做好「心聯通」

第二屆香港青年國際法律人才「帶路行」學員完成雲南與老撾的考察行程，今日（27日）下午齊聚回顧分享學習成果。律政司司長林定國出席活動時明確指出，經兩年實踐，「帶路行」毫無疑問應作為外交部駐港公署與律政司就「一帶一路」倡議的恆常性、標誌性重點項目。

學員應宏觀了解倡議的最終目的 毋忘初心

林定國致辭時表示，學員作為法律界專業人士，除關心如何善用香港法律專業服務推進「一帶一路」倡議，亦應宏觀了解倡議的最終目的，毋忘初心。他重申，「一帶一路」倡議是國家主席習近平於2013年親自謀劃的重大舉措，是國家外交政策及實踐人類命運共同體理念的重要組成部分。他強調，國家正全力深化改革開放、建設中國式現代化及推進民族復興，加強國際合作乃必要之舉；同時，必須透過「一帶一路」項目向各國證明中國發展強大惠及全球，並排除外界對「強國必霸」的疑慮。

林定國指學員7日的行程從雲南麻栗坡邊境村寨到老撾水電站，應深切體會國家由脫貧攻堅，到透過扎實基建將機遇送達偏遠地區及友好鄰國，落實「共同富裕」理念。

談及「一帶一路」的「硬聯通」、「軟聯通」與「心聯通」，林定國認為三者關係密切，惟首要做好「心聯通」——即先與沿線地區人民建立友誼與互信，方能奠定深度合作基礎。他直言交友貴在真誠，必須加強認識對方的歷史文化、生活習慣及政治經濟發展，否則難以探索務實可行、配合對方所需且能合作共贏的方案。

林定國期望學員將所見所聞與朋輩分享，並祝願明年計劃更加成功。