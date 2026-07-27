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黃錦輝醉駕辭任 江旻憓確認加入「C15+」填空缺 陳紹雄：補足旅遊板塊短板︱Kelly Online

政情
更新時間：18:22 2026-07-27 HKT
發佈時間：18:22 2026-07-27 HKT

立法會議員黃錦輝因醉駕事件辭職，他所屬的「C15+」即時少了一人，「C15+」迅速招兵買馬，填補空缺。本來是單頭議員的旅遊界新丁江旻憓，最新已加入「C15+」。

陳紹雄：原先無人專責旅遊 江加入補足短板

「C15+」召集人陳紹雄向《星島頭條》確認江旻憓已加入，指板塊內原先沒有專責旅遊的人士，而加入正好補足了短板。而實際上江旻憓推動的「旅遊+」，搭配不同議員的專長都適用，例如配合教育、科技、地區等範疇，所以一向與江有就不同議題交流。上京前後，一眾議員溝通交流機會增多，更加確認與江旻憓有合作空間。

他強調「C15+」並非政黨，議員可「各自精彩」推動自身議題。

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