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18區關愛隊隊長參加內地4天培訓班 正安排其他期數 麥美娟赴京出席開班式

政情
更新時間：10:31 2026-07-27 HKT
發佈時間：11:09 2026-07-27 HKT

政府公布，民青局局長麥美娟於今日（7月27日）下午出發前往北京，出席香港地區服務及關愛隊伍隊長第一期內地培訓班開班式。民政事務總署回覆查詢時補充，為提升關愛隊對國家政策及發展的認識，並讓關愛隊為社區提供更好的關愛服務，故安排關愛隊隊長分批參加內地為期四天理論與實踐並重的培訓課程。

課程包括了解基層治理理念，及相關實地考察，讓關愛隊隊長持續優化地區工作。第一批前往北京的學員包括來自18區的關愛隊隊長，之後期數的課程正安排當中。相關培訓費用並不涉及由政府按資助協議發放給關愛隊的資助，而有關資助只會用於關愛隊的地區服務。

麥美娟將於7月29日返港。她離港期間，民青局副局長梁宏正將暫時署任局長一職。

 

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