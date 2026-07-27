大棋盤︱特首首辦「對談交流會」 構建行政立法溝通新模式

本屆政府任期剩下約一年，特首李家超再有新猷推動行政立法關係，明天與立法會議員舉行的首次「對談交流會」，將於立法會前廳或宴會廳舉行。據悉，對談交流會將不設議題限制，開展另一層次「有溫度、有深度」的直接對談。

政府中人：凝聚共識辦民生大事

政府中人向筆者表示，對談交流會的核心目的，歸根究柢在於增進相互了解、拉近彼此距離、強化共識建立。政府與立法會角色縱有分工 —— 前者負責制訂及執行政策，後者肩負審議監察職能，但最終目標殊途同歸：一同為市民排憂解難，推動香港向前發展。政府中人指，透過新設的對談平台，雙方可從不同角度出發、換位思考，在互相制衡、互相配合之間取得平衡，凝聚共識後便能集中精力處理民生大事。正如特首在發給立法會的信函強調，立法會是政府的「改革夥伴」，今次新機制正是這一理念的具體實踐。

現屆政府強調行政立法關係，先後推出「前廳交流會」、把特首答問會升級為「互動交流答問會」，為何仍需增設「對談交流會」？政府中人解釋，三者定位各有側重，並非重疊。「前廳交流會」主要為司局長與議員提供恆常政策溝通渠道，屬對口業務層面；「互動交流答問會」則聚焦政策和發展大局，是行政立法公開研討的正式平台。至於全新的「對談交流會」，更側重特首與議員之間深層次的思想交流。

政府中人指，「互動交流答問會」雖具雙向互動元素，惟有《議事規則》限制，發言內容難免經過修飾，問答皆趨向官式表述，未盡屬日常交流性質。而因應前廳交流會的經驗啟示，在沒有《議事規則》限制下，官員和議員都更輕鬆和暢所欲言，增進了解，因此行政長官取其兩者優點，由他個人和眾多議員對話交流，在從容放鬆的氛圍下，用語、氣氛皆更為自然，有助議員更好表達想法，包括心路歷程、感想等，直接向特首反映。據悉，特首當日將以「香港隊隊友」的身份與各人互動，務求實現真正有溫度、有深度的對談。

香港回歸29年來，立法會全體議員首次組團赴京研修。

議員完成北京研修 料成交流重點

今次交流會的時間安排亦經考量，事關全體立法會議員剛結束為期一周的北京國家事務研修考察，是香港回歸29年來，立法會全體議員首次組團赴京研修，具歷史意義。有議員形容，這次研修理論與實踐並重、宏觀與微觀兼顧，有助提升日後審議本地法例、處理特區事務的工作質素，更準確把握國家發展全局。議員甫返港即舉行「對談交流會」，政府中人坦言，正是希望及時聽取各人分享研修考察的成果與感悟，探討如何將所學落實到具體工作當中，進一步深化行政立法的共識基礎。

有議員得悉安排後認為，閉門交流形式靈活，亦體現政府重視議員聲音。在「愛國者治港」原則下，行政立法既互相制衡又互相配合，惟如何持續創造新價值、提升整體治理效能，仍是長期課題。今次「對談交流會」屬新猷，反映特首不斷創新政策，實際成效尚待觀察，但若能真正做到放下包袱、坦誠交流，對於凝聚行政立法合力、切實解決市民關心的問題，無疑有很大開創性意義。

聶風