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立法會議員北京研修班結業 周霽頒證書 李慧琼：配合政府破解深層矛盾

政情
更新時間：22:29 2026-07-24 HKT
發佈時間：22:29 2026-07-24 HKT

第八屆立法會議員在北京的國家事務研修考察今日（24日）圓滿結業，港澳辦副主任周霽出席結業式並頒授證書。立法會主席李慧琼感謝國家行政學院等機構的籌劃，並強調議員將把「人民至上」的先進治理理念帶回香港，全力配合特區政府施政，破解深層次矛盾。

第八屆立法會議員在北京的國家事務研修考察今日（24日）圓滿結業。李慧琼fb
第八屆立法會議員在北京的國家事務研修考察今日（24日）圓滿結業。李慧琼fb
港澳辦副主任周霽出席結業式並頒授證書。李慧琼fb
港澳辦副主任周霽出席結業式並頒授證書。李慧琼fb

秉持人民至上理念配合施政

李慧琼指，研修考察期間，議員參與了一系列高水平的專題講授和豐富的現場教學，形容是次行程是一場深刻、發人深省的思想盛宴，令議員獲益良多，將會更好裝備議員以更有效履行職責。

她又強調，作為民意代表，議員在研修中更加明確了「人民至上」這一根本價值的重要份量，亦更深刻認識到，作為特區管治團隊的重要組成部分，必須不斷提高政治站位，始終胸懷「國之大者」。是次研修亦為議員提供拓寬視野、對標國家戰略的契機，讓議員清晰認識到防範及化解重大風險的關鍵所在，並進一步增強了維護國家安全和提升社會治理水平的大局意識與責任意識。

在未來的議政工作中，議員將全力配合特區政府依法施政，着力破解香港社會深層次矛盾，並推動經濟高質量發展，展現立法會的擔當與作為。

 

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