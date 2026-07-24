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民政署促酒店賓館提供防煙頭套 梁熙：為業界落實防火措施提供明確安全方向

政情
更新時間：19:11 2026-07-24 HKT
發佈時間：19:11 2026-07-24 HKT

香港餐旅業協會近日接獲會員查詢，指收到民政事務總署來信，要求酒店及賓館在處所內提供防煙頭套，提升火警安全保障水平。香港餐旅業協會主席梁熙在社交媒體表示全力支持，協會認為措施切合保障市民及旅客的安全與利益，回應大眾對防火意識日益提升的需求，並承諾會向會員講解及全力配合。

防煙頭套提升火警逃生率

在火警意外中，最致命的因素往往並非火焰本身，而是濃煙及有毒的燃燒產物。梁熙指出，即使處所設有清晰的逃生路線，煙霧仍可能在短時間內削弱逃生者的視野與呼吸能力，難以辨識方向，嚴重阻礙安全疏散。他認同防煙頭套能有效阻隔有毒氣體，為逃生者爭取寶貴的時間，從而減低傷亡風險。

梁熙表示，防煙頭套的實際效用已有具體案例印證，就在今年5月發生的慈樂邨火警中，一名居民立即戴上防煙頭套並最終成功逃生。他認為事件充分顯示出防煙頭套在危急時刻的關鍵作用，不僅為市民提供信心，亦為業界落實防火措施提供明確的安全方向。

餐旅業界積極配合政府防火措施

餐旅業界一向重視顧客的安全。協會強調，酒店及賓館作為旅客的臨時居所，更有責任提供完善的防火配套。在處所內引入防煙頭套，提升住客的安全感，亦展示業界對公共安全的承擔。

餐旅業協會表明將積極配合政府的有關要求，並鼓勵會員在推行措施的過程中加強宣傳與教育，讓住客清楚了解防煙頭套的使用方法，確保有關設備在緊急情況下能發揮最大效用，為市民及旅客提供更安心的環境。

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