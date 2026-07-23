立法會訪京︱江旻憓考察隆福寺後反思本港旅遊定位 倡轉向「文旅共融」重視街區生命力

立法會議員北京研修考察團今日（23日）繼續行程。有份參與的旅遊界立法會議員江旻憓在社交平台發文，指考察北京隆福寺文化園區後，對本港旅遊發展策略作出深刻反思，香港旅遊業長期聚焦「如何吸引更多過夜旅客」及「如何提高人均消費」，惟隆福寺以「本地人生活區」為核心的規劃理念，啟示業界應重新審視「街區是否仍有生命力」，旅遊模式應從「景點導向」邁向「文旅共融」，建成宜居、宜業、宜遊之城。

隆福寺定位為「北京人的客廳」 市民優先於旅客

江旻憓指出，隆福寺的獨特之處在於其清晰定位——並非為遊客打造的「景點」，而是「北京人繼續過日子的老城生活區」。該項目被納入「故宮—王府井—隆福寺」三角格局，三者在兩公里半徑內互補共生，將六百年廟市記憶、八十年代隆福大廈的集體經驗、文化金融企業辦公及創意園區，結合於同一組建築體之內。

議員聽取園區規劃發展。江旻憓fb

立法會議員北京研修考察團今日（23日）繼續行程。江旻憓fb

她特別提到，隆福寺在地面上已無任何古建築遺存——歷經晚清劫火、1976年地震波及及後續拆除，兩段時代的改造幾乎清空了物理載體。然而，項目透過保留歷史軸線、沿用舊地名、樓頂仿殿設計及數字藻井技術接續文脈，讓「記憶」化為可吃、可坐、可逛、可看的生活基礎設施；同時透過開放式街區、社區深度融合、老字號回原址續租、首店經濟及市集常態化營運，成功延續本地人的日常生活。

江旻憓引述隆福寺獲官方賦予的兩項定位——「首都文化藝術消費目的地」及「可停留、可互動的城市公共客廳」。她強調，兩句陳述的主語均為市民，而非遊客。項目一方面服務國家「全國文化中心」與「國際消費中心城市」的雙中心建設，另一方面將「改善原住居民生活」列為並列落點，意味隆福寺首先是北京人的客廳，其次才是旅客的目的地。

江旻憓表示，這次考察給她帶來深刻反思，指香港旅遊業長期聚焦於「如何吸引更多過夜客、如何提高人均消費」，而隆福寺的實踐則啟示大家都要問「街區是否仍有生命力？」。她認為這份對歷史文脈的傳承，對「在保護中發展、在發展中保護」的堅持，提醒大家既要改善人居環境，又要守護歷史文化底蘊，讓歷史記憶與現代生活融為一體。江旻憓相信，唯有如此，方能實現真正的文旅共融，建成宜居、宜業、宜遊之城。