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立法會訪京︱聽取憲法專題講授 李慧琼：積極配合政府加強新興領域立法

政情
更新時間：17:09 2026-07-23 HKT
發佈時間：17:09 2026-07-23 HKT

立法會議員北京研修考察團今日（23日）繼續行程，出席「不斷完善以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系」專題講授。立法會主席李慧琼表示，議員深刻了解國家立法體制的特點與優勢，未來立法會將積極配合特區政府，參考國家經驗加強新興領域立法，以加快新技術和新產業發展，並持續提升本港立法質素。

深入了解國家立法體制優勢

李慧琼表示，議員深刻了解到保證人民當家作主、推動改革、促進發展，以及保障善治等，均是國家立法體制的特點與優勢，並以「以人民之心為心，以天下之利為利」為運作宗旨。

她指出，課堂上回顧了以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系逐步形成的歷程，以及國家立法體制在全國人民代表大會制度框架下確立。這套體制對國家保障經濟快速發展與社會長期穩定，一直發揮著重要作用。她續指，議員在課堂上踴躍提問，並與專家交流。由於她本人亦有參與全國人大及其常委會的工作，故對於國家自十八大以來完善法律體制的工作不斷取得新進展和新成效，體會尤深；課堂上特別提到在生態文明、知識產權等領域加強立法，以至在法律合憲性審查、備案審查等方面，均取得了長足進步。

立法會議員出席「不斷完善以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系」專題講授。李慧琼fb
立法會議員出席「不斷完善以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系」專題講授。李慧琼fb
議員在課堂上踴躍提問，並與專家交流。李慧琼fb
議員在課堂上踴躍提問，並與專家交流。李慧琼fb

配合特區政府加強新興領域立法

李慧琼強調，憲法是國家的根本大法，只有堅持憲法在國家法律體系中的核心地位，確保一切立法、執法和司法活動都在憲法框架下運行，法治建設才能行穩致遠。她指出，香港特別行政區立法會肩負《基本法》賦予制定法律的憲制職能，既要準確把握在「一國兩制」下由憲法和《基本法》確立的憲制秩序和原則，亦要在行政主導體制下，積極配合特區政府，參考國家經驗加強新興領域的立法工作，以加快新技術和新產業的發展。

李慧琼補充，香港是國家唯一實施普通法的地區，雖然與內地的法律制度不同，但彼此都有共通語言，即良法是善治之前提，法律制度是發展和穩定的基石，一切均要以人民根本利益為依歸。未來她將繼續與全體立法會議員共同努力，不斷提升香港特區的立法質素和效率，並與內地立法機關加強交流和溝通。

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