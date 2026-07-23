大棋盤︱法官抄襲只須「再培訓」 議員料難跟進

高等法院法官陳嘉信近日在「南太股份案」中，再次因涉嫌「司法抄襲」原告方陳詞，導致上訴庭裁定被告上訴得直重審。小學生抄功課被發現，尚且會被處罰，不過司法機構只對陳官再次作出嚴肅訓誡，並要求他接受「針對性培訓」，難免令外界覺得過於「輕手」。

目前香港法官奉行終身制，根據《基本法》第89條，若法官無力履行職責或行為不檢，行政長官可根據終審法院首席法官任命的不少於3名本地法官組成的審議庭的建議，予以免職。

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對於應否啟動機制，本身是執業大律師的立法會議員范凱傑認為，「行為不檢」是很高的門檻，明白公眾對法官的期望高，但按陳官目前情況而看，未至於構成「行為不檢」，未有需要啟動機制。他指司法機構現時處理方式恰當、相稱，已足夠反映事件的嚴重程度。資深大律師湯家驊則指，為保障司法獨立，機制啟動門檻相當高，過去亦無先例，但曾有法官自願提早退休，做法無違反《基本法》，惟問題是法官是否自願退下。

司法機構於2022年5月發表更新版的《法官行為指引》，當時終院首席法官表明，《指引》旨在為法官和司法人員提供有用的指導，以維持至高的行為標準。范凱傑指，《基本法》或《指引》本身沒有對「行為不檢」作定義，《指引》設立的是「至高的行為標準」，換言之，視乎個別情況，即使違反《指引》亦未必構成《基本法》下的「行為不檢」。他個人認為，「行為不檢」涉及的行為應有一定嚴重性，例如違反《基本法》、干犯刑事罪行、濫用職權、違反誠信等。

亦有法律界中人說，法官跟立法會議員不同，沒有清晰的《議員守則》，訂明法官犯錯後須接受不同程度的處分，更遑論要道歉，反而是在制度上是給予法官「最大的保障」。他舉例，不時有法官被批評原審時引導出錯，上訴庭之後可以糾正，但不代表該法官「做錯事」，須要令他受罰，雖然與今次司法抄襲的性質不同，但涉及法官的行為，一向是由司法機構內部處理。

有議員直言，立法會在法官免職一事上沒有太大角色，全然是首席法官決定是否啟動第一步，再由特首決定，預料議員頂多是提出書面質詢跟進，「律政司派司法機構政務長回應，實際上都不會講到甚麼新內容。」

司法抄襲除牽涉法官個人懶政，發還重審也浪費與訟雙方的時間金錢，以及公共資源，但陳嘉信法官的代價只是「針對性培訓」。司法機構於去年已調整其工作，讓他主要負責審理毋須撰寫判詞的刑事案件，「以避免他在撰寫判詞出現大篇幅司法抄襲的情況」，難免令人覺得抄襲後果不嚴重之餘，工作量反而可減少。

其實「抄襲」在政界亦非新鮮事，上屆立法會，曾有新丁捲入抄襲風波，提出的有關預防糖尿病口頭質詢，字眼竟與2016年謝偉俊提出的質詢極度相似。當時謝偉俊笑言歡迎同事跟進議題，但強調「最重要是有自己的獨立思考」。這句話對於肩負司法公正、明辨對錯的法官來說，也適合不過。

聶風