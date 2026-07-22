立法會訪京︱聽取十五五規劃講授 梁美芬：演講高質 重大發展項目非單靠增加投資

立法會議員北京研修考察團今日（22日）繼續展開行程，聚焦研習國家「十五五」規劃要點及中國式現代化建設。立法會主席李慧琼表示，今早聽取了關於國家「十五五」規劃要點及對香港五年規劃建議的專題講授。她指講堂深入闡述了國家制定規劃時的大局思維與悉心部署，讓議員對香港在國家宏偉藍圖中所承擔的角色有更立體和深刻的體會。而多名議員亦讚揚研修內容具高度啟發性，不僅為香港推動北部都會區等大型項目帶來「制度創新」與「高效治理」的關鍵借鑑，亦為特區政府正編制的首份五年規劃提供對接國家戰略的清晰方向。

李慧琼：促對接國家戰略 做好本港規劃

立法會主席李慧琼於社交平台發文，指特區政府目前正編制首份五年規劃，當中蘊含大量可與「十五五」規劃對接的機遇。她認為要做好香港的規劃，必須正確理解中央經濟工作精神。她深感香港應學習國家推進規劃時的效率和決心，以堅定意志提速發展及深化改革；即使短期內未能完全落實目標，亦需聯同專家科學化地制定中長期階段目標，有序推進布局，確保香港的首份五年規劃能成為一份「民有所呼、我有所應」的時代答卷。

梁美芬：北都發展須著重制度創新

經民聯立法會議員梁美芬形容今次研修班配合最新國際事態發展，演講精彩且具高度啟發性，是「最高質的一次」。她指出，課程讓她深刻體會到重大發展項目若要高效推進，關鍵並非單靠增加投資，而是必須建立高效的制度設計和治理機制，涵蓋跨部門協調、統一規劃、法治保障及全生命周期管理。

梁美芬認為，這些管治理念對香港推動北部都會區建設極具參考價值。她強調，《北部都會區發展條例草案》的意義不僅在於加快發展程序，更在於透過制度創新，建立一套切合香港未來需要、並能更好融入國家發展大局的機制。此外，她明白國家對香港寄予厚望，香港在開拓海外市場、強化產權保護、吸引國際知名企業家及海外人才等方面，均扮演不可或缺的重要角色。

李惟宏：思維碰撞助提升議政質量

金融服務界議員李惟宏分享指，今日的課題探討了國家開創中國式現代化建設新局面，專家在會上剖析了當前戰略機遇與風險挑戰並存的情況，包括外部環境變化、國內矛盾及發展不平衡等不確定因素。他形容會上學習氣氛熾熱，問答環節更激發了深度的思維碰撞，讓他對於未來如何進一步提升立法會的議政工作質量，獲得了全新的啟發與體會。

下午到北京市12345市民熱線服務中心

工聯會吳秋北表示，議員們下午到北京市12345市民熱線服務中心現場教學，形容收穫滿滿、啟發良多。專題講座上清華中國規劃發展研究院常務副院長董煜的深入解讀，讓他們對國家規劃的內在邏輯與深層含義有了更為透徹的理解，至於12345熱線的現場教學，則生動展現了「以人民為中心」發展思想的具體實踐。

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