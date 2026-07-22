大棋盤︱特首周日落區諮詢《施政》意見 司局長齊出動

《施政報告2026》公眾諮詢已展開大半個月，立法會不同板塊上京考察前，先後約見特首李家超提出建議。按慣例，特首每年在《施政報告》諮詢期間，均會落區直接聆聽市民意見，作為制訂政策措施的參考，據悉他本周日將出席第一場地區諮詢會。

施政報告2026︱特首與市民分組交流

諮詢會周日上午在九龍塘一間學校舉行，屆時港台會作直播，歷時約兩小時。據過往幾年做法，李家超會聯同多名司局長一同出席，第一部分由他先向在場人士發言，隨後聽取市民意見，並作簡短回應。第二部分圍繞經濟、民生等範疇，由司局長在多個課室與市民分組交流，李家超則輪流到每個小組聽意見，並在活動結束時作總結發言。

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今年《施政報告》諮詢特別之處，是政府正同步編制香港首份「五年規劃」，由於兩者關係密切，政府亦同步收集意見，整理分析後再自行歸納。有政界中人說，這類諮詢會參加者以地區人士為主，多關心切身的民生福利、經濟問題，宏觀長遠的「五年規劃」未必是焦點。

官員在地區諮詢會一向「多聽少講」，把時間留給市民發表，再按需要決定制訂政策的優次，例如數年前諮詢會上，至少5名市民問及生育、配套支援等問題，結果當年《施政報告》推出「組合拳」鼓勵生育，包括發放一筆過2萬元的「新生嬰兒獎勵金」，為期3年。生育獎勵金今年10月底便屆滿，政府會否延續或加碼，備受關注。除了諮詢會，李家超亦會走入社區，探訪不同機構及市民，料8月下旬進行。

今次是李家超在本屆任期最後一份《施政報告》，北部都會區發展繼續是重點，近期政府亦已將《北都發展條例草案》提交立法會，加快北都建設，預料暑假亦要加會審議。北都是未來房屋供應重鎮，但發展模式不再是過往以住宅為主的新市鎮，而是強調產業帶動、職住平衡，但究竟如何吸引年輕家庭、有工作能力人士願意遷入北都，政策配合亦必不可少。

智庫「未來經濟學院」近期倡議，在指定北都居屋項目中，將合資格青年白表買家的首期要求，由10%降至5%以助上車；同時向選擇北都居屋的青年多發一個號碼，增加中籤機會。學院認為，資助出售房屋不單是福利，更是吸引人口遷入新市鎮的催化劑，而北都規模遠超過往任何單一新市鎮，更需要於發展初期，鎖定一批年輕在職家庭長期定居。議會平台「G19」則建議，在北都試行「先租後買」計劃，鼓勵青年在該區置業。

不過房委會委員謝偉銓認為，鼓勵市民遷入固然是北都工作範疇之一，但要有效做到，前提仍是產業帶動，這是「雞先定蛋先」問題。他直言，現時優質就業機會仍集中在港島商業區，市民若居於北都地區，通勤時間長、成本高，若產業未發展到一定水平，創造當區就業，難以鼓勵市民在北都置業，始終買樓是重大承擔，意味往後一段長時間被「綁定」；加上市民尚未看到北都具體成效，這點在樓價已有明顯反映。

聶風