Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

議政隨想︱范駿華：《破解體育基建短板：加速興建白石體育園》

政情
更新時間：07:00 2026-07-22 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-22 HKT

特區政府一直希望以「五化」方向推動香港體育事業發展，不過實現願景需要完備的基礎設施作配套。然而現時本港體育場地短缺、設施老舊問題突出，持續制約著體育事業長遠發展。

就以棒球運動為例，全港僅有晒草灣遊樂場棒球場可供簡單訓練使用，可惜有關場地不僅未及國際標準，而且出現地基沉降、地面傾斜等隱憂，加上開放時段有限、配套設施不足，根本難以支撐精英代表隊恆常訓練，阻礙棒球運動普及和承辦大型國際賽事。

在此背景下，特區政府早在2017年便已提出興建白石體育園，並在2022年《施政報告》納入「體育及康樂設施十年發展藍圖」，惟多年仍停留在前期研究階段，建設進度遠不及業界期望。

現時本港體育場地短缺、設施老舊問題突出，持續制約著體育事業長遠發展。圖為晒草灣遊樂場棒球場。資料圖片
現時本港體育場地短缺、設施老舊問題突出，持續制約著體育事業長遠發展。圖為晒草灣遊樂場棒球場。資料圖片

事實上，作為香港極具潛力的國際級綜合體育園區，白石體育園內的標準棒球場及其他核心設施，都是彌補本港體育基建缺口、落實體育「五化」政策的重要關鍵。因此，筆者日前向行政長官提交香港首份五年規劃建議時，就明確提議應將其列為五年規劃重點基建，並加速推展。

於技術層面，建議政府盡快完成園區核心場地的可行性研究，釐清設計標準、交通配套與工程預算，並制訂獨立清晰的興建時間表，優先落成國際標準比賽訓練場。同時參照國際水平，增設室內訓練空間、運動科學實驗室、賽事轉播設備等專業配套，強化產業水平。長遠而言，當局更可開發郊野公園邊緣土地增建球場以作補充。筆者相信待白石體育園落成後，香港的體育產業將踏上新的台階，帶動體育、旅遊與消費融合，令香港邁向亞洲體育盛事之都。

最Hit
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
15小時前
謝賢離世丨四哥父子受訪片掀討論 謝霆鋒向父撒嬌「冇咗你唔掂」 一句惹哭網民：你好本事
謝賢離世丨四哥父子受訪片掀討論 謝霆鋒向父撒嬌「冇咗你唔掂」 一句惹哭網民：你好本事
影視圈
9小時前
謝賢離世丨《星島頭條》獨家報導四哥離世日子 田啟文證前輩7月16日過身：低調處理
04:49
謝賢離世丨《星島頭條》獨家報導四哥離世日子 田啟文證前輩7月16日過身：低調處理
影視圈
9小時前
苗金鳳設靈丨兩子花牌伴慈母遺照 靈堂外展示21張生前珍貴照片 圈中好友致花牌悼念
02:01
苗金鳳設靈丨兩子花牌伴慈母遺照 靈堂外展示21張生前珍貴照片 圈中好友致花牌悼念
影視圈
15小時前
苗金鳳設靈丨黃文慧徐寶鳳到場弔唁 高雄送別好拍檔 哽咽談謝賢：曾經幫過我
06:04
苗金鳳設靈丨黃文慧徐寶鳳到場弔唁 高雄送別好拍檔 哽咽談謝賢：曾經幫過我
影視圈
13小時前
深圳氣象台預測，未來一星期，或有颱風於廣東省登陸。
颱風「紅霞」打到嚟？ 深圳氣象台：7‧26前後廣東登陸
即時中國
13小時前
滙恒整合第一擊引大反差 涉7大部門 恒生高層掌6個 滙豐主管反需匯報｜獨家
滙恒整合第一擊引大反差 涉7大部門 恒生高層掌6個 滙豐主管反需匯報｜獨家
商業創科
14小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
2026-07-20 15:27 HKT
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長開大口叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：嫁女定賣女呀
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：人口販賣嚟
生活百科
15小時前
國產AI「四大天王」崛起 掌握逾萬億商業王國 月之暗面楊植麟僅34歲最年輕
國產AI「四大天王」崛起 掌握逾萬億商業王國 月之暗面楊植麟僅34歲最年輕
投資理財
2小時前