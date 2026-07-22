議政隨想︱范駿華：《破解體育基建短板：加速興建白石體育園》

特區政府一直希望以「五化」方向推動香港體育事業發展，不過實現願景需要完備的基礎設施作配套。然而現時本港體育場地短缺、設施老舊問題突出，持續制約著體育事業長遠發展。

就以棒球運動為例，全港僅有晒草灣遊樂場棒球場可供簡單訓練使用，可惜有關場地不僅未及國際標準，而且出現地基沉降、地面傾斜等隱憂，加上開放時段有限、配套設施不足，根本難以支撐精英代表隊恆常訓練，阻礙棒球運動普及和承辦大型國際賽事。

在此背景下，特區政府早在2017年便已提出興建白石體育園，並在2022年《施政報告》納入「體育及康樂設施十年發展藍圖」，惟多年仍停留在前期研究階段，建設進度遠不及業界期望。

現時本港體育場地短缺、設施老舊問題突出，持續制約著體育事業長遠發展。圖為晒草灣遊樂場棒球場。資料圖片

事實上，作為香港極具潛力的國際級綜合體育園區，白石體育園內的標準棒球場及其他核心設施，都是彌補本港體育基建缺口、落實體育「五化」政策的重要關鍵。因此，筆者日前向行政長官提交香港首份五年規劃建議時，就明確提議應將其列為五年規劃重點基建，並加速推展。

於技術層面，建議政府盡快完成園區核心場地的可行性研究，釐清設計標準、交通配套與工程預算，並制訂獨立清晰的興建時間表，優先落成國際標準比賽訓練場。同時參照國際水平，增設室內訓練空間、運動科學實驗室、賽事轉播設備等專業配套，強化產業水平。長遠而言，當局更可開發郊野公園邊緣土地增建球場以作補充。筆者相信待白石體育園落成後，香港的體育產業將踏上新的台階，帶動體育、旅遊與消費融合，令香港邁向亞洲體育盛事之都。