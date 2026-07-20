鄧炳強率港深澳青年團訪山東 參訪濟南特警及高新企業 感受國家發展核心目標

保安局局長鄧炳強率領「保安局青少年制服團隊領袖論壇」成員，聯同深圳大學及澳門保安部隊青年團代表共逾70人，繼續在山東省為期六日的研學考察行程。團隊在首兩日拜會省市領導，並參訪當地公安、抗戰紀念館及高科技企業，透過了解山東的發展和未來規劃，加深對國家的歷史文化與現代化發展的認識。

參訪濟南特警及高科技企業

研學團今早到訪濟南市公安局特巡警支隊，深入了解當地的反恐防暴和打擊罪案工作；其後參觀濟南戰役紀念館，了解相關戰役歷史並緬懷革命先烈。下午，研學團前往濟南市高新區，參觀重型汽車企業以及雲端運算和大數據服務商，藉此了解國家重工業與高科技產業的最新發展。

鄧炳強與研學團昨午抵達山東，並與山東省委常委、統戰部部長鄧雲鋒會面。鄧炳強在會面上感謝省市領導高度重視領袖論壇，不僅為行程提供全面支援，更精心設計參訪項目與路線，讓學員能深入了解山東文化經濟概況，感受國家發展的核心目標。

隨後將登泰山及訪青島港

在隨後的行程中，研學團成員將會攀登中國五嶽之一的泰山，並轉往曲阜參訪世界文化遺產孔廟和孔府，親身體驗深厚的儒家文化。研學團其後亦會前往青島市，參觀中國人民解放軍海軍博物館及青島港自動化碼頭等，了解國家在不同領域的發展與成就。

鄧炳強將於7月22日返港，其後行程將由保安局副局長卓孝業於7月23日和24日繼續帶領。

保安局於2022年10月成立「保安局青少年制服團隊領袖論壇」，深化青年工作。論壇於2023年與深圳大學簽訂合作備忘錄，邀請該校學生參與活動，其後更加入澳門保安部隊青年團成員。此舉進一步擴大了領袖論壇的協作網絡，有助促進香港、深圳及澳門三地青年的發展與文化交流。