Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧炳強率港深澳青年團訪山東 參訪濟南特警及高新企業 感受國家發展核心目標

政情
更新時間：21:04 2026-07-20 HKT
發佈時間：21:04 2026-07-20 HKT

保安局局長鄧炳強率領「保安局青少年制服團隊領袖論壇」成員，聯同深圳大學及澳門保安部隊青年團代表共逾70人，繼續在山東省為期六日的研學考察行程。團隊在首兩日拜會省市領導，並參訪當地公安、抗戰紀念館及高科技企業，透過了解山東的發展和未來規劃，加深對國家的歷史文化與現代化發展的認識。

參訪濟南特警及高科技企業

研學團今早到訪濟南市公安局特巡警支隊，深入了解當地的反恐防暴和打擊罪案工作；其後參觀濟南戰役紀念館，了解相關戰役歷史並緬懷革命先烈。下午，研學團前往濟南市高新區，參觀重型汽車企業以及雲端運算和大數據服務商，藉此了解國家重工業與高科技產業的最新發展。

鄧炳強與研學團昨午抵達山東，並與山東省委常委、統戰部部長鄧雲鋒會面。鄧炳強在會面上感謝省市領導高度重視領袖論壇，不僅為行程提供全面支援，更精心設計參訪項目與路線，讓學員能深入了解山東文化經濟概況，感受國家發展的核心目標。

隨後將登泰山及訪青島港

在隨後的行程中，研學團成員將會攀登中國五嶽之一的泰山，並轉往曲阜參訪世界文化遺產孔廟和孔府，親身體驗深厚的儒家文化。研學團其後亦會前往青島市，參觀中國人民解放軍海軍博物館及青島港自動化碼頭等，了解國家在不同領域的發展與成就。

鄧炳強將於7月22日返港，其後行程將由保安局副局長卓孝業於7月23日和24日繼續帶領。

保安局於2022年10月成立「保安局青少年制服團隊領袖論壇」，深化青年工作。論壇於2023年與深圳大學簽訂合作備忘錄，邀請該校學生參與活動，其後更加入澳門保安部隊青年團成員。此舉進一步擴大了領袖論壇的協作網絡，有助促進香港、深圳及澳門三地青年的發展與文化交流。

最Hit
謝賢離世享年89歲 謝霆鋒急返港尊重遺願低調處理後事丨獨家
01:37
謝賢離世享年89歲 謝霆鋒急返港尊重遺願低調處理後事丨獨家
影視圈
5小時前
謝賢離世丨四哥4月最後露面現身山頂歎咖啡 坐輪椅撐枴杖身形消瘦仍不失巨星風範
01:37
謝賢離世丨四哥4月最後露面現身山頂歎咖啡 坐輪椅撐枴杖身形消瘦仍不失巨星風範
影視圈
5小時前
謝賢離世｜謝霆鋒謝婷婷悲發聲明讚父親成就非凡 霆鋒籲不要為四哥哭：記住他完美身影就夠
00:56
謝賢離世｜謝霆鋒謝婷婷悲發聲明讚父親成就非凡 霆鋒籲不要為四哥哭：記住他完美身影就夠
影視圈
4小時前
謝賢離世丨89歲四哥生前狀況曝光 屢傳健康亮紅燈 醫生教留意「面部9大變化」提早預防中風危機
謝賢離世丨89歲四哥生前狀況曝光 屢傳健康亮紅燈 醫生教留意「面部9大變化」提早預防中風危機
保健養生
5小時前
謝賢離世丨細數一生5段情史 兩度離婚與前妻仍是朋友「爺孫戀」Coco最轟動
01:29
謝賢離世丨細數一生5段情史 兩度離婚與前妻仍是朋友「爺孫戀」Coco最轟動
影視圈
4小時前
開校24年英皇教育九龍灣店結業！全港僅剩3分校 網民慨嘆補習社風光不再 總結4原因致萎縮
開校24年英皇教育九龍灣店結業！全港僅剩3分校 網民慨嘆補習社風光不再 總結4原因致萎縮
生活百科
8小時前
陳庭欣告別奢華九肚山大宅  黃大仙5百呎新居內部曝光  裝修親民實用物件之間零距離
陳庭欣告別奢華九肚山大宅  黃大仙5百呎新居內部曝光  裝修親民實用物件之間零距離
影視圈
8小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
5小時前
獨家｜狄波拉雙眼紅腫首度開腔回應謝賢離世  謝婷婷神情哀傷現身
獨家｜狄波拉雙眼紅腫首度開腔回應謝賢離世  謝婷婷神情哀傷現身
影視圈
1小時前
謝賢離世丨《殺出個黃昏》拍檔林家棟低調發聲 蔡卓妍公開珍貴合照謹記四哥人生智慧
謝賢離世丨《殺出個黃昏》拍檔林家棟低調發聲 蔡卓妍公開珍貴合照謹記四哥人生智慧
影視圈
2小時前