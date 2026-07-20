立法會考察團訪京｜國家事務研修開班 李慧琼籲議員 : 帶着大局觀學習 思考香港在國家發展定位

率領立法會議員到北京研修考察的立法會主席李慧琼今日（20日）在社媒發文，指今日出席了國家事務研修考察的開班式，其後立即展開研修學習，專題講授課題包括議員的憲制職能有密切相關的「深入落實愛國者治港原則，不斷提高立法會工作質量和水平」。她認為對議員來說不僅是提醒，亦是很好的鞭策。

議員須堅持完善行政主導 充分發揮愛國愛港力量

她重申作為特區管治團隊重要一員，立法會議員必須繼續堅持完善行政主導，要協助政府提高治理效能，推動社會經濟發展；亦要思考要如何善用香港的優勢，立足香港的發展，充分發揮愛國愛港力量的積極作用，用更好的表現為民謀福。

立法會議員國家事務研修班今日舉行開班式。李慧琼fb

議員齊集北京共同學習，在歷史上是第一次。李慧琼fb

李慧琼表示，衷心感謝港澳辦、國家行政學院領導的悉心安排，讓議員們聆聽到既有理論高度，也有實踐深度的講授。她續指，議員齊集北京共同學習，在歷史上是第一次，而今年是國家「十五五」規劃的開局之年，也是香港編制首份五年規劃的關鍵時刻，站在這個重要的歷史節點。

李慧琼在開業式上特別勉勵各議員要帶着大局觀學習。她指課程涵蓋中央最新治國理念、宏觀經濟戰略及國際地緣政治形勢。議員要登高望遠，跳出香港看香港，深刻領悟「國之大者」，思考香港在國家新一輪改革發展中的定位與責任，找準不可替代的角色。

她亦勉勵議員帶着問題意識學習，國家在科技創新、新興產業及城市治理方面成果豐碩。此次考察絕非走馬看花，而是要結合香港經濟轉型的痛點、北部都會區建設的挑戰，主動請教專家、借鑑先進經驗，為破解深層次問題尋找切實可行的方案。

李希望議員帶着嚴格紀律去實踐，立法會議員的一言一行都代表特區形象。她深信各位同事會珍惜這次寶貴機會，專心研討，展現愛國愛港議員專業、理性、務實的精神面貌，把所學所思轉化為日後服務市民、建設香港的實際行動。

李慧琼強調「學以致用，方為根本。」她與一眾議員定必把握這一星期難得的黃金機會，互學互鑑，把在北京汲取的宏觀思維與實踐經驗帶回香港，轉化為在議會建言獻策的真本領，更好服務香港、貢獻國家！