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羅淑佩24小時「文體旅」全餐 新疆返港凌晨睇波 下午書展掃貨︱Kelly Online

政情
更新時間：18:45 2026-07-20 HKT
發佈時間：18:45 2026-07-20 HKT

一日24小時你會點用？文體旅局局長羅淑佩在剛過去的24小時，就過得相當充實。19日下午剛結束一周新疆行程回港，20日凌晨便趕上美加墨世界盃決賽的戲碼，前往啟德體育園與市民一同見證新一代王者誕生。稍事休息後，她同日下午又到了灣仔會展的香港書展，更購入17本書籍及多款知識產權（IP）商品，笑言會決心抽空閱讀。

由新疆返港即睇世界盃及逛書展

羅淑佩在社交平台分享自己的24小時，可謂行程滿滿。她由7月19日至7月20日期間，經歷了長達24小時的「文體旅」行程，先於7月19日下午完成為期一星期的新疆旅遊並返回香港，隨後於7月20日凌晨前往啟德體育園，與現場市民一同觀看世界盃決賽。同日下午，他亦前往灣仔會議展覽中心參觀香港書展。

她形容，可能因為上述活動皆為其喜愛，雖然行程極為緊密，但過程之中依然興致高昂，感到非常高興。她亦展示了今年在香港書展的戰利品，透露自己今年合共購買了17本書籍，並另外購入了數款小型IP商品。她指出，今年所購買的書籍數量比去年有所增加，「是時候下定決心多抽時間讀一讀了。」

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