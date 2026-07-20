大棋盤︱美撤銷9人制裁釋正面訊號 商界訪美短期難成行

美國近日未再延續7月14日到期的《香港正常化總統行政令》（第13936號）中的涉港國家緊急狀態，有9人從制裁名單剔除，包括律政司司長林定國、駐港國安公署署長董經緯、國安委秘書長區志光等。在北京，商務部形容是履行雙方經貿磋商共識的重要一步，特區政府亦表示肯定。中美貿易拉鋸多時，香港亦深受影響，有正面消息固然是好事，但美國外交政策不確定性甚高，本港商界預料短期內難以恢復訪美行程。

在過去一段長時間，不論中美關係變化，美國在港貿易都是錄得巨額順差，是賺錢最多的貿易夥伴。去年美國與香港之間的雙邊商品貿易總額達685億美元，香港亦是美國與內地貿易的重要轉口港，以及美國對外投資的重要地點。

港美經貿往來一向都多。

林健鋒：美國政策朝令夕改 小心為上

本港商界素來與美國商界交流多，不時互訪，香港總商會原定於去年4月訪問美國，與當地商界交流。然而美國總統特朗普第二任期展開後，對外政策飄忽不定，去年向全球多地加徵高額的「對等關稅」，嚴重衝擊環球經濟，與中國關係亦一時之間跌至低點。總商會在這背景下，推遲了原定訪美行程，本港政團或議員亦避免赴美。

特朗普今年訪華與國家主席習近平會談，雙方同意構建「建設性戰略穩定關係」，作為中美關係新定位，並達成多項共識，包括中國向美國採購農產品、放寬對美供應稀土、同意展開互降關稅討論等。外界關注兩國經貿是否迎來新氣象，這對港美未來經貿關係，同樣有決定性影響。事實上，今次美方不再延續相關行政令，也是兌現兩國經貿磋商共識的體現，當中有一定默契，加上9月「習特會」再次上演，美方有意與中國保持穩定關係，推動經貿發展。

不過長遠而言，中美關係仍起伏不定，美國相關行政令部分仍有效，包括撤銷香港特殊優惠待遇。曾長年代表總商會的行會成員林健鋒向筆者指，港美向來有許多經貿往來，但美國政策朝令夕改，近期美伊談判的拉鋸就是好例子。他指訪美取得成果的前提，是中美關係回到一個較穩定狀態，但現時中美經貿爭議長期發展，仍有待觀察，必須小心為上，認為短期內毋須急於決定是否恢復訪美。

他又指，今次撤銷部分人士制裁固然是好的方向，但本港商界擔憂仍存在，透露部分商界人士過去不曾參與政治活動或違法行為，近期入境美國做生意時都被刻意為難，「生意當然要照做，但美國這種態度，怎可能不擔心呢？」因此本港商界對美國定必保持一定戒心，而過去幾年傳統歐美市場受地緣政治影響與香港隔閡增多，商界已把部分注意力轉向新興市場。

仍在美國制裁名單上的前全國人大常委譚耀宗指，制裁名單縮減是正面訊息，有助減少中美對峙氣氛，而本港與美國經貿往來頻繁，這對兩地商界都有好處，至於是否訪美就由商界決定。他提到，美國當初以《香港國安法》為由制裁中港人士，但現在撤銷部分人士制裁，實際上是源於經貿磋商的成果，這也反過來說明當日美國所謂的「人權議題」只是藉口，期望美方盡快修正錯誤，撤銷其餘人士制裁。

聶風