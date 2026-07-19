宏福苑業主大會︱區議員稱逐一核對5%業主身份不容易 政府情理兼備助順利召開

大埔宏福苑特別業主大會於今日（19日）上午11時舉行。經民聯大埔區議員羅曉楓向《星島》表示，召開是次業主大會並不容易，需逐一核實要求召開大會的5%業主身份，亦要尋找能容納過千人的場地，並有效通知全體宏福苑業主居民，同時需準備好會議文件，以及安排專業人士到場協助解答問題等，最終大會順利舉行，有賴民政的協調協助。

專業人士講解 會議氣氛良好

羅曉楓指，早上進場時登記秩序流暢，現場有工作人員、區議員及關愛隊協助。他續稱，會議期間整體氣氛良好，業主代表就議程上所列的屋苑管理事項逐一講解，並就個別專業範疇議題，邀請律師、測量師及保險業界人士說明，讓大多數業主更了解屋苑的最新狀況。他又指，只容許業主或獲授權人士進場，是正確且符合建築物管理條例做法，此安排有助互動問答環節中，讓宏福苑居民能更理性地討論屋苑管理事宜。

羅曉楓表示，四個用作舉行業主大會的場地，均盡量鄰近現時宏福苑居民暫住的中轉屋區域，方便居民前往；同時，政府關愛隊亦提供接駁巴士，接載業主往返會場與中轉屋，可見政府在整個宏福苑安排中，展現以情理出發的原則。

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記者：黃子龍