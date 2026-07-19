立法會訪京團唔齊腳 秘書處：文頴怡預先向主席報備缺席 獲信納合理理由︱Kelly Online

立法會主席李慧琼聯同全體立法會議員今日（19日）前往北京，參加國家事務研修考察活動。扣除早前已辭任的黃錦輝，全體議員應89人出席，唯《星島頭條》記者細數大合照人數，發現有6位議員未有現身，包括經民聯劉業強、選委界譚鎮國、范駿華、魏明德、文頴怡，以及教育界鄧飛。據了解，文頴怡很大機會全程缺席，若屬實今次仍未能全體議員訪京。立法會秘書處回覆稱，文頴怡已預先向立法會主席報備，表示未能出席北京研修考察，並已獲主席信納屬合理缺席理由。

細數立法會赴京考察大合照，只有83名議員「跟大隊」，未見的劉業強、譚鎮國及范駿華，三人皆提早報備，並已提前上京；鄧飛雖無合照，但已確認隨團訪京。

另外，據悉選委界魏明德已抵北京及到了國家行政學院，而文頴怡則未能聯絡上。

記者：郭詠欣

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