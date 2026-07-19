中國航天之旅考察團報名踴躍 蔡傑銘寄語同學保持求知慾及貢獻國家　

「第九屆中國航天之旅2026」今日舉行（19日）啟動禮，創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘致辭時指，今年考察團報名情況非常踴躍，各位同學是從122間中學、330名優秀面試者中脫穎而出，成為最終入選的70名代表之一，勉勵他們保持求知慾、傳承不畏艱難、迎難而上的航天精神，以及發揮香港所長、貢獻國家。

蔡傑銘表示，這一屆考察團的時機別具意義。因為今年5月，神舟二十三號載人飛船發射圓滿成功，首位來自香港的載荷專家黎家盈博士隨船順利進駐國家空間站，並開展科學實驗。這不僅是國家送給香港的一份創科厚禮，更標誌着對香港創科實力及人才建設的充分肯定，亦是香港更好融入和服務國家發展大局的最佳實踐。

深入考察中科院及中國航天科技集團基地

蔡傑銘稱，這次考察團是一個極佳的起點，不但可走出課堂、拓寬視野，更是激發創科夢想、探索宇宙奧秘的契機。不僅是航天發展的見證者，更能拾級而上，成為主動參與的支持者，以至實質付出的貢獻者。研學行程中將前往國家首都北京，親身走進國家級的航天科研機構，深入考察中國科學院、中國航天科技集團的頂尖核心基地。更有機會近距離聆聽兩院院士，以及航天專家的親身分享，形容「這是無數人夢寐以求的學習機會，也是一場真正開拓眼界的『圓夢之旅』。」

蔡傑銘對即將出發的同學們提出三點寄語，第一是保持追根究底的求知慾，希望同學們主動向內地的頂尖專家請教，在北京學到的每一份尖端知識和研習成果，未來都可以帶回香港，成為推動本地科研的寶貴財富；第二要有傳承載人航天精神，學習這份堅韌不拔的精神，回到香港後，面對生活中的大小挑戰，都能像航天員一樣，展現這種不畏艱難、迎難而上的航天精神；第三是發揮香港所長、貢獻國家。

