香港律師會與澳門律師公會舉行工作會議 就法律專業發展及跨境法律服務等深入交流

香港律師會上周五（17日）接待了一行39人、由澳門律師公會理事會主席黃顯輝率領的澳門律師公會訪港代表團。律師會會長湯文龍、副會長黃巧欣，以及理事陳國豪、袁凱英和胡慶業參與會議，雙方就法律專業發展、專業監管、法律人才培育、普通法推廣及跨境法律服務等議題進行深入交流。

就律師會管治架構、監管機制等交換意見

會議期間，律師會介紹香港法律專業的最新發展，以及律師會作為法定專業團體在維護專業水平、保障公眾利益及促進法律服務發展方面的工作。雙方就律師會的管治架構、常務委員會及專責委員會制度、專業監管機制，以及紀律調查程序等範疇交換意見，並分享兩地法律專業團體在維持專業操守、提升服務質素及加強公眾信心方面的經驗。

代表團亦特別關注香港的專業彌償基金制度。律師會介紹基金的運作模式及其在保障法律服務接受者、維持市場信心，以及支持法律專業穩健發展方面所發揮的重要作用。雙方就風險管理、專業責任保障及法律服務市場的可持續發展等議題進行交流，並探討不同司法管轄區的相關制度和實踐經驗。

在法律人才培育及專業發展方面，律師會分享持續專業進修、風險管理教育及海外律師資格考試等制度的發展情況。雙方亦就法律專業如何適應國際化發展趨勢，以及如何在維持高專業水平的同時促進法律人才流動和專業交流交換意見。

並就未來相關合作方向交換看法

此外，律師會介紹普通法中心的工作，包括與內地高等院校及專業機構合作推廣普通法教育，以及透過培訓課程和交流項目促進不同司法管轄區對普通法制度的認識。雙方認同法律知識交流和人才培養對推動區域法律合作具有重要意義，並就未來相關合作方向交換看法。

會上，雙方亦就粵港澳大灣區法律服務發展、跨境法律合作及法律專業面對的新機遇與新挑戰進行討論。雙方一致認為，持續深化兩地法律界交流合作、加強專業互信和經驗互鑒，將有助推動區域法律服務高質量發展，並進一步發揮香港和澳門在國家發展大局中的獨特優勢。

律師會期待繼續與澳門律師公會保持緊密聯繫，深化交流合作，共同推動法律專業發展，並為粵港澳大灣區法治建設及國家高水平對外開放貢獻專業力量。