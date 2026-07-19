AI取代重複性高工序 陳茂波：為人類釋放時間和空間 技術創新應用終究取決於人

財政司司長陳茂波表示，在AI的時代，與其被動適應變化，不如主動出擊，更深度的理解箇中原理，為己所用。對環球經濟而言，人工智能是新的增長引擎，卻也帶來新的風險與挑戰。沒有一個經濟體能夠獨自完成所有創新；也沒有任何一個經濟體能夠獨自應對所有風險。發展與治理必須並行，互惠合作與普惠發展必須重視，才能在走得快的同時，也走得穩、走得遠。

他又指說到底，技術的創新與應用終究取決於人，「全民AI培訓」由基礎普及、專業轉化到實務提升，幫助市民嘗試用、學會用及更好應用AI。

與青年逛書展分享心得 陳茂波：AI取代重複度高的流程 可為人類釋放時間和空間

陳茂波在網誌指，正在灣仔會展舉行的書展，今年不論書籍、展覽還是講座，都增添了不少創科和人工智能的元素；而人工智能這個主題的普及，也説明它已從書本上對未來的想像，逐漸走入生活，科技創新與人工智能已迅速成為我們生活中不可或缺的元素。

今年他繼續相約年輕人一起去逛書展，並挑選一本人工智能應用和人機協作為主題的書送給他們。連同過去兩年揀選的《十萬個為什麼》和《一圖看懂物理》，就出現一條清晰的路徑：探究原理、理解科學，再到前沿技術應用。

正從數字世界走向實體世界

他指，人工智能或將逐步取代重複度高的機械化流程，卻同時可以為人類釋放時間和空間，讓大家更專注需要分析力和創造力的任務和事業。人工智能正在不同層面走向應用，包括從聊天對話走向物理世界的具身智能，反映它正從數字世界走向實體世界，滲透着生活的不同面向。AI帶來的這一輪深遠的變革，影響的不單是個別行業，而是學習、生活、工作、經營，以至創造方式本身。

互惠合作與普惠發展必須重視

對環球經濟而言，陳茂波表示，人工智能是新的增長引擎，卻也帶來新的風險與挑戰。沒有一個經濟體能夠獨自完成所有創新；也沒有任何一個經濟體能夠獨自應對所有風險。發展與治理必須並行，互惠合作與普惠發展必須重視，才能在走得快的同時，也走得穩、走得遠。

他續稱，未來在人工智能發展的競爭，不單是更大、更快的模型，更是應用場景、數據環境與人才的綜合較量。而這波競爭也考驗着如何讓科技更普惠包容，真正惠及人類。香港銳意發展為人工智能的研發轉化地、應用出海地、人才聚集地，以及全鏈條資金支持地；期望與各界攜手，讓人工智能成為高質量發展的新動能、數字民生的堅實底座，更成為青年逐夢、社會進步的橋樑、通道和舞台。

