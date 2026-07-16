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香港書展︱陳茂波和初中學生參觀攤位鼓勵學習AI 介紹輯錄習近平談治國理政著作

政情
更新時間：19:07 2026-07-16 HKT
發佈時間：19:07 2026-07-16 HKT

財政司司長陳茂波表示，人工智能是世界發展大潮，也是個人生活、工作與未來事業發展的必備工具。他鼓勵同學們積極學習和擁抱AI發展。

陳茂波於社交平台發文，指一年一度的香港書展正在灣仔會展舉行，他和多名初中學生到場參觀多個展出攤位。「未來屬於青年，希望寄予青年」，陳茂波向他們介紹輯錄了國家主席習近平談治國理政的著作，鼓勵他們保持好奇心、多觀察、多嘗試，發掘個人興趣與長處；只要抓準方向、鎖定目標、勤加努力，總會找到個人發展的空間，更可為國家的發展作積極貢獻。

他表示，人工智能是世界發展大潮，也是個人生活、工作與未來事業發展的必備工具，他在書展買了有關人工智能發展及人機協作的書籍送給同學們，鼓勵他們積極學習和擁抱AI發展；一行人還一起參觀了多家駐港外國領事館在會場設立的展區，讓他們了解近年香港跟東盟、中東等國家在多方面不斷深化的往來，讓同學們對跨文化的交流和合作，有更直接的了解，開闊眼界。

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