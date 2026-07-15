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香港五年規劃公眾諮詢 楊何蓓茵冀打造精良公務員隊伍

政情
更新時間：18:54 2026-07-15 HKT
發佈時間：18:54 2026-07-15 HKT

本港首個五年規劃正進行公眾諮詢。公務員事務局局長楊何蓓茵今日( 15日 )聯同常任秘書長林雪麗等局內領導層，會晤6個與公務員事務相關的諮詢及法定組織成員，藉此聽取對各方對五年規劃的意見及建議，並強調當局會致力在資源限制及科技挑戰下善用人力，打造一支精良的公務員隊伍。

香港首個五年計劃勾勒未來發展藍圖

適逢國家「十五五」規劃開局之年，楊何蓓茵引述行政長官指，本港編制首個五年規劃具備重大歷史意義。她形容該規劃是一份具前瞻性、策略性及可操作性的指導文件，清晰勾勒出香港未來五年的發展願景與方向。她表示規劃內容涵蓋廣泛，貫穿經濟至民生等多個領域，核心目標在於進一步鞏固及提升本港競爭力，同時完善各項民生政策以增進市民福祉。

迎擊科技挑戰提升AI素養

談及公務員體系的未來發展，楊何蓓茵直言，未來五年將面臨資源限制及科技應用等重重挑戰，當局要充分發揮人力資源的優勢。她透露，與會成員在會上積極建言獻策，針對優化公務員招聘程序、加強內部培訓與交流、拓闊人員國際視野，以及提升公務員應對新科技必備的人工智能（AI）素養與技能等多方面，提出了大量具建設性的建議，她對此表達衷心感謝。

積極部署剩餘一個月的公眾諮詢期

香港首個五年規劃的公眾諮詢期尚餘一個月。楊何蓓茵表示，公務員事務局會繼續細心聆聽及全面梳理社會各界的意見，全力推進規劃的編制工作。她期望藉此明確訂立公務員團隊的發展藍圖，從而扎實推動本港經濟高質量發展，並確保香港在更好融入與服務國家發展大局的進程中，實現自身的長遠發展。

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