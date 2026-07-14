紡織製衣界倡深水埗規劃地區時尚樞紐 打造出「無處不旅遊」新地標

香港紡織及製衣界今日（14日）發表《締造香港新優勢的紡織服裝方案》，指面對國家「十五五」規劃優化傳統優勢產業的機遇，業界展現團結決心，就供應鏈管理、產品設計及品牌發展等領域提出六大重點政策建議，主動對接國家發展大局，並為特區政府編製的「五年規劃」提出建議。

打造「CTC+模式」引跨國採購

紡織及製衣界立法會議員陳祖恒表示，本港紡織業具深厚底蘊，被港澳辦主任夏寶龍稱為「朝陽行業」。他建議提升「製衣業訓練局」職能，將其升格為統籌行業發展的執行機構，作為對接國家行業大局的窗口。另外，他建議政府在提升本港跨國企業財資樞紐競爭力時，打造「CTC+模式」，涵蓋「採購中心」及「採購活動」，加大力度將跨國企業採購中心「引進來、引回來」。他強調此舉能衍生大量貿易融資需求，帶動本地中小企，激活整個行業生態圈。

倡「來者即港企」建國際時尚樞紐

香港紡織業聯合會會長羅正杰指，業界強烈建議特區政府加大力度將香港構建為國際時裝時尚樞紐。他提倡以「來者即港企、落地即港才」的開放態度吸引全球優秀人才，並促成國際設計師與本地供應鏈持續互動，冀政府繼續推動首度結合「CENTRESTAGE」的「香港時裝薈」等旗艦盛事，並以時裝與歌影視等文化載體「跨界融合」，講好中國故事。他建議政府將深水埗規劃為地區時尚樞紐，激活地區經濟外，打造出「無處不旅遊」的新地標。

香港紡織商會監事長王庭聰表示，期望特區政府支持業界配合國家「人工智能+」戰略，並建議設立「行業AI應用加速計劃」，資助業界將通用AI模型微調為紡織專用以分擔前期成本。同時，他建議設立「AI+紡織」快速通道，容許業界與本地AI公司聯合申請，按成果分階段撥款，推動產研結合。

製衣業訓練局主席陳永安補充，中小企構建專屬AI方案需政府支援，建議增強對中小企AI技能培訓資助，支持紡織企業與公營機構深化合作以獲得數字轉型指導，並優化「工商機構支援基金（TSF）」，資助構建「AI工具庫」並由專家管理，防止知識產權流失。

記者、攝影：陳耀霆