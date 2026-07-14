票尾經濟｜鄭泳舜倡建統一數碼票尾驗證系統 整合食肆、零售優惠 推體育健康消費計劃

民建聯正制定《香港體育產業五年規劃》，並就強化「票尾經濟」、扶助體育界中小企，以及培養市民做運動和欣賞體育賽事等三個範疇提出9項建議。民建聯議員鄭泳舜表示，過往香港零散都有做「票尾經濟」，經由不同團體或業界推動，欠缺一個主體推動，建議政府聯同業界開發應用程序，建立統一數碼票尾驗證系統，整合全港食肆、零售、景點、酒店及交通資訊，讓旅客及市民透過程序獲取優惠。

倡延長「票尾」時效至賽事前後一周

文件亦建議，把握未來數月盛事連場契機加推票尾優惠，由政府聯同旅發局鼓勵全港食肆、零售、景點、酒店積極推出策略性優惠活動；延長「票尾」時效至賽事前後一周，甚至一個月，以鼓勵觀眾提前抵前或賽後留港遊玩觀光，拉長消費鏈；與運輸界聯動推出交市通優惠。

扶助體育中小企方面，建議吸引海內外體育龍頭企業落戶，以及國際性體育組織在在港設立區域總部；協助體育產業拓展海外及內地市場，政府可積極帶領業界「走出去」對接大灣區、東盟及中東等新興市場；提供針對性資金與融資支援，為體育產業中小企破解融資難題。

梁進：希望「票尾經濟」輻射全港

文件又建議推出針對性「體育健康消費計劃」，資助市民參與本地體育會所舉辦的體育比賽，培育市民的運動習慣，長遠有助減輕政府醫療負擔；設立「本地體育賽事觀賞計劃」，培育主場球迷文化。

鄭泳舜表示，產業化是體育「五化」中是重要的，而近年政府在普及化、盛事化、精英化都有基礎，下一階段應是進一步引入不同市場及提高市民的參與，令香港成為亞洲體育產業的新引擎。

自由黨飲食界梁進表示，近期的世界盃為業界帶來兩、三成生意，有些最高更多達五成，坦言傳統經營已很困難，業界需要轉型，但不知道有那些活動可以參與，建議政府參考內地推動統一平台，列出所有優惠，希望「票尾經濟」未來不只是小區運作，可以輻射全港。

雷雄德：投放銀髮體育可節省醫療開支

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，單靠政府去推動體育產業化有一定的困難，因為當中涉及的事情已超越文體旅局的政策範疇，舉例辦馬拉松要封路已不是文體旅局可處理的事，必須透過跨部門處理。

他特別提到，培養運動習慣是全世界的趨勢，但香港甚少提及銀髮體育消費，根據上海的調查顯示社會投放1元於銀髮體育，可為社會節省8元的醫療開支，認為將來體育要與其他社會政策共同進退。他亦認為隨時代發展，市民對健康需求提升，只靠政府與設施或提供服務已難滿足市民需求，商業模式會更為彈性，故當局應「兩條腿」走路，除了自己提供服務外，亦要有政策扶持改動商廈等商業場地，否則效果不會太好。

記者：郭詠欣