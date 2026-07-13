施政報告2026︱經民聯倡打造香港電影主題「影城」 推港珠澳大橋月票及年票

政府新一份《施政報告》及首份「香港五年規劃」正展開公眾諮詢，經民聯今日（13日）向特首李家超提交建議。經民聯黨魁、立法會議員吳永嘉表示，該黨以《香港五年規劃 經濟民生騰飛》為主題，提出九大範疇合共約130項建議，包括打造以香港電影為主題的「影城」等全新地標景點、支持航空公司開拓更多新航點和增加航班、爭取港珠澳大橋推出月票及年票計劃。

吳永嘉表示，經民聯建議繼續在河套試行更多專屬跨境政策，促進人流和創新要素便捷流動，並集中資源發展生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備等優勢產業。他強調，香港應主動對接產業需求，堅持「產學研」的市場化次序，設立「北都一大灣區企業配對及協作平台」，促進上游科創企業與大灣區製造業高效對接。

對於建議支持航空公司開拓更多新航點和增加航班。吳永嘉表示，香港航空業整體運力已恢復至疫情前九成以上，為配合大灣區發展及國家「十五五」規劃支持，進一步增加長途國際航線的航點與班次，將直接帶動人流、物流及資金流，促進經濟與民心相通，為香港未來發展注入更強動力。

長遠研「北車南下」

經民聯副主席、新界鄉議局主席劉業強建議持續完善「港車北上」計劃，簡化申請程序和降低手續費用，並爭取港珠澳大橋推出月票及年票計劃。同時，「粵車南下」計劃應循序漸進增加配額，長遠研究擴展至「北車南下」。

經民聯副主席梁美芬建議培養更多跨專業國際法律人才，積極參與國際經貿規則制定，並大力推廣國際調解院、國際仲裁中心及未來的國際商事法庭，鼓勵更多跨國企業選擇香港作為爭議解決地。

另一名經民聯議員鄧銘心建議完善規劃、基建及法律治理體系，加強網絡與數據安全，並完善現時《Al 道德框架》及《香港生成式AI 技術及應用指引》，防範聊天機器人誘導不當行為。

記者、攝影：黃子龍