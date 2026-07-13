來論︱美加墨世界杯落幕在即：因凡蒂諾的滑鐵盧 西方霸權的衰敗時

這是國際足聯百年歷史上最成功也最具爭議的一屆賽事，美加墨世界杯即將落幕了。參賽球隊和比賽場次「擴軍」創紀錄、觀賽人數和商業收入創紀錄……作為第九任國際足聯主席，因凡蒂諾可以有許多理由解釋本屆世界杯的一系列「歷史性成功」，然而，還有一個不爭的事實是：人們從這場亂哄哄的大賽中嗅出了危機！儘管因凡蒂諾們不會公開承認：美加墨世界杯，或許已經是因凡蒂諾的滑鐵盧戰役，其在足壇神聖不可動搖的威望將自此一去不復返。

且不論因凡蒂諾先生出於何種原因，如此巴結特朗普總統，甚至敢於置足球賽場的規則於不顧——當然，特朗普總統也是毫不客氣「領情」的，一如意大利總理所遭受的待遇。而這種巴結的直接效應，就是令國際足聯和它的領頭人被輿論指責為「馬戲團和它的小丑」！

因凡蒂諾先生同樣會有許多理由解釋他這樣做的成功美妙或實屬迫不得已，但這一切類似烏龍球的自戕式「神操作」，正在令國際足聯威信掃地——很不幸，這已經成為客觀現實，至於傷害的程度有多深多遠，目前依然未知。

其實，因凡蒂諾先生和國際足聯從自信爆棚到信譽崩塌，在美加墨世界杯開賽前的一刻就暴露了——這就是與中國央視就轉播權談判的「完敗」。從三年前毫無討價還價餘地的「不二價」，到臨賽前手忙腳亂的照單全收，中國足球雖然因為沒能參賽而飽受嘲諷，但中國媒體卻在另一個賽場狠狠教訓了傲慢的國際足聯和因凡蒂諾，大打了一場勝仗。在國際足聯秘書長強顏歡笑向媒體表示「和央視談得很成功，我們是雙贏」時，其游離的神色以及國際媒體通過各種渠道印證的一個共同結論是：在與中國人的轉播權談判上，國際足聯徹底認慫！一個月後，美加墨世界杯開賽，而與中國央視談判大敗的陰影，似乎久久籠罩著國際足聯——因凡蒂諾先生此後的一系列昏招，印證了人們這樣的直覺。

我們不能否認因凡蒂諾先生這十年對國際足聯的巨大貢獻，特別是在推動商業化上的一路突破——雖然他在特朗普總統眼裡，可能還沒有本科畢業，但其對今天中國實力的低估，完全與其對今日世界的誤判一致！

西方人常用蘇格拉底的「認識你自己」來自省，而國際足聯的先生們恰恰沒有看到今日世界的大變局，看不清國際足聯本身應該如何應對變局。

似乎有諷刺意味的是，在國際足聯被迫與中國央視重新簽訂了一份轉播權協議後不久，法甲聯盟主席、巴黎聖日耳曼俱樂部主席，乃至國際奧委會主席等給中國央視台長髮來賀信。從公開的信息看，這些國際體育機構在紛紛表示祝賀中國央視取得美加墨世界杯轉播權的同時，更多強調的是希望對方深化與法甲、與巴黎聖日耳曼球隊、與國際奧委會等的合作。這尚不能說是對國際足聯的幸災樂禍，但至少表明中國媒體的話語權已經陡然提升。

當然，國際足聯對中國央視的轉播權談判不能說是一敗塗地，畢竟雙方都宣稱是共贏的。但是，低估對手、藐視對手，不僅是國際足聯和因凡蒂諾先生的教訓，同樣是西方世界的教訓。當中國漂亮的新能源汽車大行其道時，西方人士還在挖苦說「沒有充電樁就是廢鐵一堆」；當中國的人形機器人在春晚舞台上大展拳腳時，西方人士還信心滿滿地聲稱「這是Ai製作的假把式」……一直到被活生生的現實連連打臉，西方的「有識之士」在預言失靈後終於不自信甚至恐慌了。

從某種角度來說，國際足聯在美加墨世界杯版權上的誤判，也可以看作是西方世界看待新時代中國的一種誤判。西方霸權的衰敗，早已不是一兩天的事了，儘管西方社會很多人不願意承認這一點。

其實，只要回歸到理性，客觀看待崛起的中國，與中國平起平坐，公正對待這個有個性的新談判對手，雙贏多贏的合作空間就會有無限多。看好中國的未來，同樣也是看好我們自己的未來。世界杯的版權談判不是最終也還是達成了嗎？

畢竟，這已經是一個新的時代了。

作者 百瑞德

自由撰稿人