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大棋盤｜選委會換屆料有一定競爭 黃錦輝難「復活」？

政情
更新時間：09:01 2026-07-10 HKT
發佈時間：09:01 2026-07-10 HKT

政府日前公布，選舉委員會界別分組選舉今年11月22日舉行，由於選民基數只有8000多人，一般市民未必太關注。選委肩負明年提名及選出新一任行政長官的重責，政圈預料部分界別會有一定競爭，但整體戰況不會激烈。亦有人關注因醉駕風波辭任立法會議員的黃錦輝，他目前仍身兼全國政協委員，又能否再做特首選委呢？

目前選委會1500席中，有362席是當然委員、156席經機構提名產生、982席經選舉產生。但由於部分當然委員身份重疊，現實上不會填滿1500席。上屆選委會選舉日子與立法會對調，在2021年9月舉行，是新選舉制度下首場選舉。

本屆選委會任期在今年10月22日結束，換屆選舉則訂定11月舉行，但任期要等到明年2月1日才展開，換言之中間有長達3個多月「真空期」，但預料實際影響不大，黃錦輝騰出的立法會空缺，當局也不急於補選。其實2021年討論選舉修例，也有議員關注此情況，當時政制及內地事務局官員回應指是「中央部門指示要留白」。

有建制中人認為，政制局「孭重飛」制訂香港首份五年規劃，預料9月尾出台，若同一個月再舉行選委會選舉，時間上太過緊湊，加上選委會工作相對簡單，即使任期之間有「真空期」，亦可以接受。

現時40個界別分組中，36個有經選舉產生席位。上屆選委會選舉，多達23個界別候選人全數自動當選。該建制中人預料，今次選舉戰況與上次相若，以個人票為主的專業界別，以及地區組織代表等，會有一定程度競爭。

但亦有人認為，既然已進入新時代，新制度下已無反對派，「以和為貴」更符合成本效益，「競爭咁多無咩意思」。事實上去屆選舉，即使是有競爭的界別，不少都是只得一人落選，得票也遠遠低於當選者，一定程度顯示投票人的意向「高度重疊」，選前已沒甚麼懸念。

本身是法律界選委的行會成員湯家驊指，暫未聽聞界別內合組名單事宜，個人亦暫未有計劃。他指法律界大部分席位經選舉產生，相信有興趣競逐的人不缺。

上屆選舉，新思維狄志遠以極少數「非建制人士」身份參選社福界，最終在同票之下憑抽籤險勝，躋身選委。他說如無意外，會積極考慮參選社福界選委，新思維無論何種環境，會繼續積極嘗試參與。

至於因醉駕風波辭職的黃錦輝，他本身是第四界別「立法會議員」分組的當然委員，但隨着辭任，其選委資格亦一併失去。不過，他目前仍是港區全國政協委員，理論上有資格登記為第五界別「人大政協」分組的當然選委，共有190個席位。不過黃錦輝深陷醜聞，未來可能面臨刑事檢控，若他明年重新登記成為選委，或予外界「敗部復活」的觀感，對選委會形象也有影響。

有建制中人認為，若黃錦輝再次擔任選委，容易引起公眾負面觀感，而即使是按職位分配的當然席位，若不經登記，也無法成為選委，「獻計」黃錦輝倒不如不要再登記。事實上，人大政協界選委席位，需由友好協進會統一登記，只要屆時「靈活處理」，就可避免爭議。當然，如果黃錦輝政協席位也不保，這個煩惱便不存在。

聶風
 

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