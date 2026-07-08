醫委會改革︱立法會首讀、二讀《條例草案》  訂立申訴處理時間指標 制定四級處分

立法會大會今午首讀、二讀《2026年醫生註冊（修訂）條例草案》，以改革醫委會組成、改革處理申訴機制、配合提升專業水平及醫生人手供應，以完善保障社會和市民的機制。

須對症下藥主要有四方面改革

醫務衞生局表示，因應近年公眾對醫委會的工作，尤其是申訴處理機制的關注，為完善行政主導，促進良政善治，政府認為有必要全面審視法例，對症下藥，務求推進更透徹、更具針對性的改革，令相關法例和醫生專業規管制度與時並進，支持醫委會更好履行其法定職能，達致「行公義、守專業、護社羣」的使命。

《條例草案》主要有四方面改革，包括改革醫委會組成，在維持醫生委員數目不減少以確保醫委會專業職能得以維持下，增加來自其他醫療專業的非醫生業外委員，讓整體業外委員比例上升至31%，超過三成。

完善行政主導倡擴闊醫生委員來源

當局亦建議擴闊醫生委員來源，令醫生委員的背景、資歷以至閱歷更加多元，包括加入基層醫療健康專員或其代表作為當然委員、新增香港科技大學提名的醫生席位，以及增加政府直接委任的醫生，並調整部分經選舉產生的席位數目。同時，所有經提名或選舉產生的醫委會委員，必須由行政長官委任，從而完善行政主導。

改革處理申訴機制，包括將初步偵訊委員會及研訊小組會分別正名為醫務調查組及醫務審裁團，由政府委任的獨立審裁員主導，5名成員中最少3人由獨立審裁員出任，並大幅增加獨立審裁員提名人數上限至110名醫生審裁員和170名非醫生業外審裁員。

優化覆核和上訴機制定立四級處分

醫委會可就研訊程序發出實務指示，並就申訴處理部分程序訂立並公布時間指標，讓個案管理更積極、更有序、更透明；理順處分安排，定立四級處分，取消緩刑；以及優化覆核和上訴機制，容許申訴人或被申訴醫生向醫務審裁團申請覆核；醫委會秘書亦可就個別審裁團不符合公眾利益裁決向上訴法庭提出上訴，令程序更合理和公正。

就處分選項方面，當局指了解社會對於緩刑懲處有過輕的觀感，因此，希望通過今次修例理順處分的選項，確立不同層級的處分模式，包括永久除牌、在某段期間內除牌、在某段期間內停牌而期限屆滿後可自動復牌，以及就註冊加設條件規限等，讓醫務審裁團可按個案的嚴重性、風險和具體情況，施加更相稱、清晰和有層次的處分。

犯嚴重刑事罪行者可即時除牌撤銷註冊

《條例》亦建議，就被裁定干犯危害國家安全罪行的人士，以及若干嚴重刑事罪行的人士，例如謀殺、誤殺、強姦及其他嚴重性罪行和暴力罪行，可即時除牌撤銷其註冊，並在不同情況下永久或在指定期間喪失復牌或申請註冊資格，以保障市民、維持專業聲譽及維護國家安全。

《條例》也建議容許非香港永久性居民與香港永久性居民一樣，可按同一資格準則循特別註冊途徑申請來港執業，以擴闊人才來源，協助公營醫療系統紓緩人手壓力。

記者：郭詠欣

相關新聞：

醫委會改革︱業外委員比例增至31% 劉澤星：無礙代表業界發聲 平衡多元聲音

醫委會改革︱政府擬修訂《醫生註冊條例》 增醫委會業外委員至31% 下月8日提交立法會首讀

