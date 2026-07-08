大棋盤︱民建聯復辦籌款晚宴 賣枱設3級制 一圍酒席最貴38萬

立法會最大黨民建聯過往每兩年舉辦籌款晚宴，但去年因為撞正立法會換屆，延後舉行。據聞該黨已敲定今年12月假會展舉行籌款晚宴，是時隔3年後再辦，一眾議員近日化身「推銷員」，爭取各界友好買枱，一圍最貴酒席盛惠38萬元。

民建聯「吸金力」一向強勁

民建聯向來「吸金力」強勁，每次籌款進帳數千萬元，最經典莫過於2014年及2016年，時任中聯辦主任張曉明兩幅字畫，分別以1380萬元及1880萬元「天價」獲認投。其他拍賣品如已故國學大師饒宗頤的墨寶、有昔日領導人簽名的《基本法》，拍賣成交價亦過百萬元。

民記對上一次舉行籌款晚宴已是2023年，雖然一度因世紀暴雨而延期，其後筵開逾80席，叫座力不減，據報僅是拍賣環節已籌得逾2000萬元。據悉，今年籌款晚宴已訂於12月舉行，民建聯近日發信邀請各界友好參與，買枱價錢與過往相若，一圍酒席最貴盛惠38萬元，次一級28萬元，最平是18萬元；若不選擇買枱，亦可贊助「買位」支持。

民建聯2022年舉行30周年會慶，多名官員出席。資料圖片

作為立法會最大政黨，民記目前有20名議員，據聞各人要肩負「交數」任務，目前以18萬元等級酒席「最好賣」。有黨中人表示，近年經濟環境一般，日常捐款減少，不同企業、社團勒緊褲頭，賣枱難度比過往有所增加。

不過以民建聯的雄厚實力及網絡，要全數賣出酒席，相信不成問題。根據過往經驗，其實賣枱只是基本盤，向與會的政商領袖「揼心口」的拍賣環節，才是戲肉；預料屆時一眾黨內元老、議員，也會載歌載舞傾力演出，力爭善長捐贈，為黨的荷包作出貢獻。

有民記中人表示，籌得款項都會用在服務市民的項目上，目前不計議員辦事處，單是該黨服務市民的支部和辦事處已超過40個。另一民記議員亦謂，該黨在全港各區設有辦事處，開支龐大，「燈油火蠟樣樣都是錢」，加上近年轉型為「治理型政團」、改革黨內架構，需投放更多資源在實務工作上。

區議會換屆選舉明年底舉行，民建聯預料繼續大舉派人參選，今次籌款也有助儲足「銀彈」，推動地區工作。1992年創立的民建聯，7月10日迎來創會34周年，但據聞只會在總部簡單切蛋糕，留待年底的籌款晚會再大肆慶祝。

聶風