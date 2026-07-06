施報報告2026︱G19倡研北都資助房屋 為青年試行「先租後買」 爭取《春晚》設香港分場

立法會G19全體17名議員今日（6日）會見行政長官李家超，就首份《香港五年規劃》及《2026施政報告》提交全方位政策建議，涵蓋提升政府治理效能、加快建設北部都會區、鞏固國際金融中心及八大中心定位、匯聚全球高端人才以及優化人口民生政策等17大範疇共逾80項具體建議，期望透過多項具體措施，為香港長遠高質量發展注入新動力。

制訂北都重點產業清單 提供土地稅務優惠

在提升政府治理效能方面，G19建議改革公務員表現評核及增薪點制度，引入獎勵機制，並公開招聘更多中高層職位，加強相關市場與產業發展培訓。同時，應加快智慧政府建設，推廣人工智能應用，並研發「招投標智能監管」等智慧系統。在加快北部都會區建設方面，議員倡議明確北都作為對接國家創新戰略的主平台，制訂重點產業清單，為進駐企業提供具競爭力的土地及稅務優惠，並透過專屬法例打通跨境人流、物流、資金流和信息流以引入灣區標準。規劃上應探索混合用途地塊以實現職住平衡，並搭建包括發行專項債券在內的多元融資體系，將回歸30周年慶典與北都發展有機結合。

立法會G19全體17名議員會見行政長官李家超，就首份《香港五年規劃》及《2026施政報告》提交全方位政策建議。

改革恒指吸引資金流入

為鞏固國際金融中心地位，G19建議進一步優化「跨境理財通」，將個人投資額度提升至800萬元人民幣，並改革恒生指數以吸引資金流入，同時拓展穩定幣應用及對接跨境碳信用體系。在航運、貿易與大宗商品方面，倡議打造「大灣區組合港」進行錯位發展，積極爭取提高貨櫃吞吐量，並建構黃金等大宗商品交易定價樞紐與倉儲設施。在創新科技、法律及文化體育方面，應深化前沿科技產業佈局，打造香港成為Web3中心，完善數據管治法規，並推動國際商事法庭受理新興領域案件。此外，應推動西九文化區成為國家創意「出海」平台，改革文體設施營運模式，積極融入盛事經濟。

北都試行資助房屋「先租後買」

在人才與區域協作方面，建議為北都大學教育城制訂專屬「政策包」，擴容「留學香港」並優化「高才通」計劃以招攬全球科研人才。政府亦應在前海、南沙等地試點「港澳規則+廣東實踐」，便利港人北上安老及跨境醫療。在人口、青年與民生方面，倡議設立「人口戰略專責委員會」，加強輔助生育與託管服務，並推出家庭稅務優惠。為協助青年發展，應多管齊下助其置業，包括在北都試行資助房屋「先租後買」安排。針對公屋審查，建議利用大數據建立更精準的資產及入息審查機制，引入滾動平均收入計算，以確保公眾資源得到公平合理的分配。

明年是香港回歸祖國、特區成立30周年，G19召集人霍啟剛指，他會以全國人大身份於今年兩會提出建議，希望明年央視春晚可以設立香港分會場。他亦建議政府盡早為慶祝回歸30周年成立相關督導委員會和統籌辦事處，及早聯動各界。