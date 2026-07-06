黃錦輝酒駕辭職︱李慧琼：監委會非等投訴才跟進 事件勢成檢討議員守則重要案例

立法會主席李慧琼今日（6日）下午見記者，被問及前選委界議員黃錦輝醉駕一事的最新進展，她指個案細節不便公開講述，黃的辭任亦顯示了他的承擔，相關案件已交由警方處理，稍後法庭會公正處理。她又指，事件引起社會廣泛關注，相信都會讓議員警醒、嚴格要求自己，明白公眾對議員操守有極高要求，更認真盡責履職。

黃錦輝酒駕︱監委會非市民投訴後才跟進

有關議員守則方面，李慧琼強調，若有需要通報的事項，議員須及時向主席報告。被問及會否進一步收緊守則時，李慧琼表示，守則一向定期檢視，以往慣例是在每屆會期較後階段進行檢討，今次事件勢必成為重要案例，納入日後修訂守則時的考慮因素。

有指在黃錦輝醉駕事件發生後，由於沒有市民投訴或收到執法部門通知，立法會監委會未能即時啟動相關程序。李慧琼回應稱，監委會運作並不一定需要市民投訴才跟進，自己作為主席及監委會成員，在事件發生後一直高度關注和忙於處理；她又指「及時」是規則用字，作為議員應該要在合情合理的前提下，盡快通知主席或相關人士。

至於補選安排，李慧琼認為應由政府決定，並指出補選涉及不同考慮。另外，立法會將於7月19日至25日到北京參加國家事務研修考察，李慧琼指，待有具體結果並可對外公布時，會再向公眾交代。

另外，李慧琼表示，第八屆立法會議員就任至今已滿半年，為進一步拉近與市民及傳媒之間的距離，立法會近日推出全新的「每周會議速遞」，以簡明扼要的方式，定期更新每周會議焦點，讓公眾更便捷地掌握立法會工作進展。據她介紹，該速遞將重點挑選市民關心的議題，同時鼓勵公眾收看會議直播或下載立法會應用程式，隨時緊貼議會動態。

記者：黃子龍