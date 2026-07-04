香港律師會辦大灣區交流團 港深學生實地考察 了解多元爭議解決服務機制

2026大灣區交流團「躍動青Teen・聯動灣區」今日（4日）起一連兩日在深圳前海正式展開。香港律師會聯同深圳市司法局及深圳市前海深港現代服務業合作區管理局合辦的「青Teen講場」。香港律師會會長湯文龍帶領近65名來自香港本地及國際學校的中學生，與20名深圳國際學校學生共同交流。

交流團冀傳達法治教育不僅停留於課堂，親身體驗更能深化對不同法律制度的認識，並且全程以英語進行，充分展現香港在「一國兩制」下以兩文三語聯通世界，以及法律專業在促進區域交流中擔當橋樑的獨特優勢。

湯文龍強調誠信重要性 實地參訪前海法院及仲裁院

香港律師會會長湯文龍在開幕致辭時勉勵同學，在兩天的學習旅程中要勇於發問及保持好奇心，並以專業精神和誠信品格迎接未來挑戰。他強調，才華與知識固然能助人叩開機遇之門及拓展發展之路，但唯有恪守誠信，方能贏得他人長久而堅實的信任。

在行程方面，同學們於同日下午先後參訪深圳前海合作區人民法院及深圳國際仲裁院，深入了解仲裁等替代爭議解決機制的實務運作，以及調解在跨境與國際爭議中的重要角色。湯文龍亦向同學介紹了總部設於香港的國際調解院如何推動國際調解的發展。透過實地考察，學生更清楚理解香港與內地在多元爭議解決服務上的互補優勢，以及香港憑藉普通法制度、獨立司法體系及國際化專業人才，作為國際仲裁及調解中心所具備的獨特定位。

奧運冠軍李小鵬現身對談 啟發青年思考規則與公平

交流團開幕式特別邀請到奧運體操冠軍李小鵬進行爐邊對談，與一眾青年分享其奮鬥歷程。李小鵬談及自幼接受專業訓練、面對傷患與賽事壓力的經歷，以及如何在挫折中調整心態重返賽場，最終出戰北京奧運。他勉勵同學在困難中認清方向並堅持選擇，同時指出規則是體育競技實現公平與秩序的基石，唯有在規範下全力以赴才能體現真正實力。其經歷啟發了學生思考規則與責任在運動、法律以至日常生活中的意義，從中培養堅毅精神及領悟尊重規範的核心價值。

「青Teen講場」為香港律師會自2009年創立的年度旗艦青年法治教育項目，旨在透過互動學習、討論及模擬法庭等形式，培養青少年知法、守法及關心社會的意識。自2024年起，該項目增設兩日英語大灣區「識法」交流團，今年活動踏入第三年，行程更趨豐富。律師會表示，未來將繼續透過有關平台深化跨地域、跨制度的學習機會，鼓勵青年連繫灣區、認識國家並面向世界。交流團稍後將進行分組演講比賽決賽，繼續為港深學生帶來難忘的學習體驗。