已成功調解首宗體育爭議 張國鈞：鼓勵業界善用「先調解、後仲裁」

由律政司、文化體育及旅遊局等多方合辦的「高效解紛齊報捷：體育爭議解決工作坊」今日（4日）舉行。律政司副司長張國鈞指出，建立高效、專業且具公信力的體育爭議解決制度至關重要，並鼓勵業界善用「先調解、後仲裁」的新模式。

張國鈞致辭時表示，香港體育運動蓬勃發展，隨着體育運動和相關產業飛躍發展，無可避免會出現不同意見或糾紛，惟依靠體育總會內部協商或裁斷的傳統方法，又或訴諸法院處理，往往帶來更複雜的問題，更會為當事人造成時間、精神和財政上的負擔。因此，建立高效、專業且具公信力的體育爭議解決制度，以「先調解、後仲裁」方式處理體育糾紛，可更靈活和有效地為當事人解決糾紛；通過仲裁裁決，更可為當事人避免訴訟衍生的冗長法律程序和龐大律師費用。

透過調解可達成較為靈活和實際和解條款

他指出，要妥善處理，須建立高效、專業、具公信力的體育爭議解決制度，一套以「先調解、後仲裁」的制度，避免當事人面對打官司的焦慮及壓力。透過調解，當事人可以達成較為靈活和實際的和解條款。當爭議各方未能透過調解解決爭議，仍可透過仲裁避免打官司的冗長法律程序和龐大的法律費用。

他補充，去年年初已成立體育爭議解決諮詢委員會，推動落實體育爭議解決先導計劃，先導計劃網上平台自今年2月啓用以來，已收到不少查詢，並開始處理個案，近期更成功解決首宗案件。先導計劃的成功落地，印證了香港推動體育解決爭議制度的方向是正確的。他鼓勵善用先導計劃，發揮其最大效益，共同推動香港體育的長遠發展。

體育商業活動增 潛在爭議無可避免趨多

有份出席的文化體育及旅遊局副局長劉震指出，自啟德體育園於去年3月正式啟用以來，更多大型國際級體育賽事在香港舉行，為香港體育發展帶來重大機遇。然而，隨著體育商業活動持續增長，潛在的爭議無可避免地會越來越多。透過推廣先導計劃，能有效針對業界需要，建立一套高效的爭議解決機制，更有效率地解決紛爭。

他續指，本次工作坊一方面旨在分享先導計劃的階段性成果，另一方面亦透過真實案例與經驗分享，提升體育總會及運動員對先導計劃的認識。

妥善處理爭議是體育界向前發展關鍵

港協暨奧委會副會長霍啟剛致辭時稱本次活動充分展現了政府「跨部門協作」與體育界、法律界「跨界別合作」的力量。他強調，妥善處理爭議是體育界向前發展的關鍵，而先導計劃具備三大獨特性，時間性、成本低、 專業性。體育界有其獨特生態，需要由「懂體育、懂法律」的專業朋友共同協助解決。他期望計劃能「越行越順」，助力香港鞏固區域性法律中心的地位，吸引周邊及亞洲地區的協會利用香港法律制度優勢解決爭議，以及透過培訓計劃裝備退役運動員及有志青年，讓他們以全新身份協助體育界發展。

記者：梁珮旻

攝影：陳浩元

