財委會通過撥款37億加快完成港深創科園首期基建 孫東籲提速建設北都增成本效益

立法會財委會今午（3日）審議，從資本投資基金撥出37億元，注資香港科技園公司以支持加快完成港深創新及科技園第一期基建及公用設施，以及修訂「設立生命健康研發院資助計劃」的適用範圍。最終獲在席議員大比數支持通過。

河套香港園區第一期8幢大樓可全部提早今年底落成

選委界莊家彬表示，財委會於2021年向園區公司批出173億元，興建河套香港園區第一期8幢大樓，連同早前已落成的3幢樓，最新預計全數可提早於今年底落成，而工程仍有餘款，關注為何項目可加快兼有餘款，是否當初評估不夠準確。

創新科技及工業局局長孫東表示，當局採用了專班全力以赴，加速建設餘下5幢大樓，在不到兩年的時間內全部完工，是在香港歷史上最快的速度。能夠有餘款是與香港長期建築業的生態有關，以前興建5幢大樓至少需4至5年，涉及審批的過程，期間仍要支付工人的工資；而現在2年內建完大樓，便可節省很多工人工資，因此他非常提倡未來北部都會區建設中一定要提速，提速省下來的時間和工資就可以省下來，而不會增加額外開支。

經民聯黃永威表示，創科園擬用7.06億元去購置一個中等規模的本地伺服器，形容硬件折舊很快，算力也不能打贏超算，似乎會與數碼港的超算中心有重覆功能，建議當局將這筆資金定位優化，轉型建設一個跨境數據安全的調動中介門戶，配合未來河套白名單機制，可與數碼港、深圳超算中心建立一個專屬的高速網絡，進行一個分布式的算力調度。

港深創新及科技園有限公司行政總裁馬惟善表示，明白香港整體超算布局配套已非常全面，而仍要在園區中建設一個小型的超算中心，正是想對接數據過河，各方都希望數據能用最安全的方法在河套園區內使用，而不會流出去，故園區有自己的超算中心，可提供一定的算力，就是最安全的方法。

記者：郭詠欣