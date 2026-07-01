回歸29周年｜鄧炳強 : 對國家取得偉大成就深感自豪 香港必須認真學習及貫徹落實習近平指導

今日（1日）是香港回歸祖國29周年，亦是中國共產黨成立105周年的歷史時刻。保安局局長鄧炳強今日出席香港特區慶祝中國共產黨成立105周年的活動啓動儀式，並透過現場直播，聆聽中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在北京「慶祝中國共產黨成立105周年大會」上的重要講話。鄧炳強其後在社交媒體 Facebook 發文，對國家取得的偉大成就深感自豪與鼓舞，並強調香港的長遠發展必須認真學習及貫徹落實習近平的指導。

鄧炳強：習近平講話為香港由治及興提供根本遵循

鄧炳強表示，今早除了出席活動啓動儀式及觀看展示國家偉大成就的展覽外，更透過直播聆聽習主席的重要講話。他指出，習近平在講話中全面回顧105年來中國共產黨帶領全國各族人民走過的歷程與成就，不僅為國家在新時代新征程上指明了前進方向，更為香港邁向由治及興提供了根本遵循，令他感到澎湃、自豪與深受鼓舞。

鄧炳強指出這份激昂的心情，讓他回想起每次在香港國家安全展覽廳內，駐足觀看《開國大典》油畫時所感受到的震撼，感歎自1949年中國共產黨革命先輩宣告新中國成立以來，中華民族已迎來從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。

他強調，香港的發展始終離不開國家作為堅強後盾。回歸以來，不論是抵禦金融風暴、支援香港抗疫，還是推動粵港澳大灣區建設，甚至是首位香港太空人黎家盈貢獻國家航天事業，香港的每一次跨越都與祖國緊緊相連。鄧炳強指出，歷史證明「沒有共產黨的帶領就沒有今天祖國的和平發展，也沒有今天香港的繁榮安定」。

鄧炳強今日出席香港特區慶祝中國共產黨成立105周年的活動啓動儀式。（圖片來源：鄧炳強Facebook）

鄧炳強觀看展示國家偉大成就的展覽。（圖片來源：鄧炳強Facebook）

鄧炳強觀看展示國家偉大成就的展覽。（圖片來源：鄧炳強Facebook）

《開國大典》油畫。（圖片來源：鄧炳強Facebook）

貫徹落實「五個必須」 主動對接「十五五」規劃

對於習近平在講話中提出「五個必須」的明確要求，並號召全黨全國各族人民奮力創造新歷史輝煌，鄧炳強表示，香港作為國家不可分割的一部分，必須認真學習有關講話精神，將其貫徹落實到每一項工作中，把學習成果轉化為推進「一國兩制」行穩致遠及推動香港長遠發展的實際行動。

鄧炳強續指，習近平在談及促進港澳長期繁榮穩定時，強調要「提升依法治理效能、促進經濟社會發展，以及支持港澳更好融入和服務國家發展大局」。特區政府正主動對接國家的「十五五」規劃，並已就香港首個五年規劃展開公眾諮詢。鄧炳強相信，在國家戰略加持與大灣區融合提速下，只要香港把握機遇，在高水平安全與高質量發展相輔相成之下，續寫「一國兩制」實踐的嶄新篇章，為中國夢貢獻香港力量。