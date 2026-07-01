授勳2026︱蔡俊彥、李思穎全運創佳績獲榮譽勳章 蔡健斌籌備體育園貢獻良多獲獎狀

授勳2026｜由廣東、香港及澳門三地共同承辦的第十五屆全國運動會去年圓滿結束，多名表現出色的運動員獲政府授勳，其中個人獨攬三面金牌的單車運動員李思穎、男子花劍團體金牌得主蔡俊彥，獲頒授榮譽勳章。政府亦表揚多名籌備全運會及啟德體育園開幕工作的人士，包括體育專員蔡健斌，獲政府特頒獎狀以示嘉勉。

吳諾弘、貝俊龍等人獲社區服務獎狀

今年有83人獲行政長官社區服務獎狀，當中政府嘉許11名在全運會運比賽中表現出色的運動員，包括劍擊運動員吳諾弘及梁千雨、單車運動員梁穎儀、在全運會奪港隊首金的帆船運動員貝俊龍，以及力壓山東隊奪金的欖球運動員于力仁 (Julien BOURRON) 、白龍 (Harry John James SAYERS) 及房傑鋒等。

另外，共有141人獲行政長官公共服務獎狀，政府嘉獎人士對啟德體育園開幕的籌備工作貢獻良多人士，包括體育專員蔡健斌、警務處刑事及保安處處長陳東等人。

藝人韓紅亦獲行政長官社區服務獎狀，政府稱讚她熱心公益，並致力聯繫文化界及社福界，建設關愛共融及團結和諧的社區，貢獻甚多。北京韓紅愛心慈善基金會早前提出向大埔宏福苑援助基金作出特定用途捐款，經與特區政府商討後，該筆捐款用以推出兩項新援助，包括向火災168名遇難者的家屬提供10萬元慰問金。

記者︰黃子龍