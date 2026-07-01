授勳2026︱13人獲頒紀律部隊及廉署卓越獎章 包括周一鳴、江學禮

2026年授勳名單中，有13人獲頒紀律部隊及廉政公署卓越獎章，較去年多1人。警務處今年有5人獲卓越獎章，為紀律部隊之最，包括警務處處長周一鳴 、警務處高級助理處長兼國家安全處處長江學禮、助理處長王忠巡 、鍾詠敏及馮少蘭。其中，政府稱讚周一鳴服務警務處逾30年，表現卓越，忠誠勤敏。

入境事務處亦有2人獲獎，包括助理處長楊素英、柯重鈺，其中政府稱讚楊素英服務逾28年，表現卓越，忠誠勤敏。據了解，楊素英在大埔宏福苑火警中，建議為受影響的市民提供緊急補領香港身份證、婚姻證書及特區旅行證件服務，並聯絡中旅安排辦理回鄉證。

其他獲頒紀律部隊及廉政公署卓越獎章包括消防總長郭柏超 、海關助理關長李建基 、署理海關副關長黃蕙荃 、懲教署副署長梁嘉倫 、署理防止貪污處處長李景文 ，以及總廉政主任林雪珊。另外，有48人獲頒授紀律部隊及廉政公署榮譽獎章。

入境事務處助理處長楊素英獲頒紀律部隊及廉政公署卓越獎章。

香港警察隊員佐級協會前主席林志偉獲頒榮譽勳章。

今年有104人獲榮譽勳章，包括香港警察隊員佐級協會前主席林志偉，亦有立法會議員黃永威、區議員黃文莉、阮建中等。

記者：黃子龍