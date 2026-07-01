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授勳2026︱宏福苑殉職消防何偉豪獲追授金英勇勳章 政府致敬：無畏無懼、捨身為民

政情
更新時間：00:01 2026-07-01 HKT
發佈時間：00:01 2026-07-01 HKT

授勳2026｜去年11月在大埔宏福苑五級火殉職的消防隊目（追授）何偉豪，獲政府追授金英勇勳章。特首李家超表示，何偉豪因救火而英勇殉職，他執行任務期間遭遇極端高溫與猛烈火勢，仍然奮力救援，冒着生命危險拯救他人，展現他鞠躬盡瘁、英勇無畏、捨身為民的高尚情操，值得市民致以崇高敬意，因此向他追授金英勇勳章。

政府在嘉許語指，何偉豪為首批救援隊伍人員，奉召前往執行救援行動，他冒生命危險拯救他人，在與烈焰搏鬥期間身陷險境，不幸受困，及後獲救時已失去知覺，不幸於同日證實不治。政府讚揚何偉豪鞠躬盡瘁，無畏無懼，「其展現的超凡勇氣和捨身為民的高尚情操，堪稱最高典範的英勇精神。」

颱風襲避風塘 六水警成功救人獲銅英勇勳章

另外，政府向6名警務人員頒授銅英勇勳章，包括高級督察劉迪森、警長胡國圖、警員徐偉健 、馬君豪 、馮永恒及劉兆傑。政府稱讚他們在去年7月20日颱風「韋帕」襲港期間，水警小艇分區緊急出動處理銅鑼灣避風塘的船隻火警，火警引起三次爆炸，在極端惡劣天氣情況及持續爆炸威脅下，水警成功從船隻救出5人。 

去年7月20日颱風韋帕襲港期間，銅鑼灣避風塘有船隻火警，期間3次爆炸，水警小艇分區緊急出動處理，6人獲頒銅英勇勳章。
去年7月20日颱風韋帕襲港期間，銅鑼灣避風塘有船隻火警，期間3次爆炸，水警小艇分區緊急出動處理，6人獲頒銅英勇勳章。

政府稱讚劉迪森確保救援行動順利進行，並作出適當的風險評估，以確保隊員安全，無畏無懼地盡力履行職責；胡國圖展現領導才能和勇氣，適當地評估風險，無畏無懼地盡力履行職責。徐偉健、馬君豪、劉兆傑及馮永恒面對爆炸、高温及火屑仍臨危不亂，無畏無懼地盡力履行職責。

記者：黃子龍

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