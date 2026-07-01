授勳2026｜陳健波、劉遵義、林廣兆3人膺大紫荊勳章 盧煜明、陳克勤等8人獲金紫荊

授勳2026｜政府公布2026年授勳及委任太平紳士名單，今年有466人獲行政長官頒授勳銜及作出嘉獎，比去年的427個勳銜為多。3人獲最高榮譽的大紫荊勳章，包括行政會議成員陳健波、知名經濟學家劉遵義及福建社團聯會榮譽主席林廣兆。8人獲金紫荊星章，包括中文大學校長盧煜明、民建聯主席陳克勤等人。

政府讚陳健波當年領導財會展現堅毅承擔

政府表示，獲授勳銜及嘉獎的人士來自社會不同階層和不同背景，為香港在不同範疇作出重大的貢獻，惠及社會各個領域和界別。特首李家超感謝所有得獎人士對香港作出重大貢獻，希望他們繼續在其範疇盡展所長、服務社會。

今年有3人獲大紫荊勳章，與去年相同。陳健波去年不再連任立法會，政府在嘉許語稱讚陳健波擔任議員期間，既監察政府施政，亦致力協調和團結議員支持政府施政，促成通過多項重要法案，特別提到他出任財委會主席近7年期間，展現堅毅、承擔、果敢，並卓越的領導才能，成功帶領財會通過政府撥款建議，堅定維護民生福祉。

盧煜明膺金紫荊星章 獲讚成就卓著

中大前校長劉遵義亦獲大紫荊勳章，政府稱讚他多年來推動香港金融服務的國際競爭力，其精闢建議有助金管局有效應對快速變化的全球金融環境所帶來的挑戰，以及保障香港的貨幣穩定；推進港深兩地高等教育合作，貢獻尤深。現年92歲的林廣兆是「福建幫」元老，目前仍是珠海學院校董會主席，政府稱讚他致力促進與內地多個不同領域的互動交流，熱心公共及社會服務，致力培育年青人及促進香港教育發展。

金紫荊星章有8人獲勳，比去年少12人。其中，政府讚揚中大校長盧煜明在無創產前檢測方面的成就卓著，近年更致力研發早期癌症檢測的全基因組方法，惠及全球公共衞生，貢獻非凡。他積極推動科技發展，提升香港作為科研卓越中心的地位，同時就醫學研究及公共衞生策略向政府出謀獻策，對香港建樹宏大。盧煜明回應指非常榮幸，這份榮譽是對他和團隊的肯定，亦鼓勵他為香港高等教育及科技創新界作更大貢獻。

行會成員、民建聯主席陳克勤同獲金紫荊星章，政府稱讚他展現卓越領導能力和堅定維護國家安全的決心。其他獲金紫荊星章人士包括前財庫局常秘（財經事務） 甄美薇、醫管局主席范鴻齡、全國政協委員李文俊、葉永成、前懲教署署長單日堅、香港中華聯誼會創會會長鄭翔玲。

湯文龍、栗潛心膺銅紫荊星章

今年19人獲銀紫荊星章，比去年少10人，包括立法會議員陳恒鑌、黃國、劉智鵬及姚祖輝、前刑事檢控專員楊美琪、菁英會創會主席施榮忻、資深粵劇表演藝術家阮兆輝等。 當中政府讚美楊美琪憑藉豐富法律知識，勇於承擔極具挑戰性的工作，竭盡所能維護司法公正。

40人獲銅紫荊星章，包括律師會會長湯文龍，政府稱讚他致力加強兩地法律專業交流合作，積極推廣青少年法治教育。全國人大常委會前委員長栗戰書的女兒栗潛心亦獲銅紫荊，政府讚許她積極倡導「一帶一路」發展、愛國主義教育、國家安全及青年發展，表現出眾。其他獲勳者包括港區人大代表鄺美雲、立法會議員陳祖恒、總商會前主席阮蘇少湄、香港機場保安有限公司行政總裁張德強、足總主席霍啟山、全運會統籌辦主任楊德強等人。勳銜頒授典禮將於今年稍後時間舉行。

恒地主席李家誠太太徐子淇成為太平紳士。

徐子淇、楊美珍、沈慧林成非官守太平紳士

另外，共65人獲行政長官委任為太平紳士，其中44人為非官守太平紳士，包括恒地主席李家誠太太徐子淇、港鐵行政總裁楊美珍、機管局行政總裁張李佳蕙、萬希泉創辦人沈慧林、立法會議員林振昇等。太平紳士主要職能是巡視懲教院所、羈留中心或其他院所，以確保其有效管理，以及沒有任何人士被不公平對待或被剝削權利。

授勳2026｜466人獲行政長官頒授勳銜及作出嘉獎：

大紫荊勳章 (3)

金紫荊星章 (8)

金英勇勳章 (1)

銀紫荊星章 (19)

紀律部隊及廉政公署卓越獎章 (13)

銅紫荊星章 (40)

銅英勇勳章 (6)

紀律部隊及廉政公署榮譽獎章 (48)

榮譽勳章 (104)

行政長官社區服務獎狀 (83)

行政長官公共服務獎狀 (141)

大紫荊勳章︰

陳健波 、劉遵義 、林廣兆

金紫荊星章︰

陳克勤 、盧煜明 、甄美薇 、李文俊、范鴻齡 、單日堅 、葉永成 、鄭翔玲

銀紫荊星章︰

陳恒鑌 、黃國 、劉智鵬 、姚祖輝 、梁仲賢 、楊美琪 、黃志光 、王學玲 、方文雄 、施榮忻 、莊創業 、陳健平 、黃永灝 、黃敏利 、楊偉誠 、葉振南 、劉陳小寶 、高拔陞 、阮兆輝

銅紫荊星章：

陳祖恒、余漢坤 、周厚立 、梅應源 、黃少康 、何芷韻 、李敏碧 、李誌峰 、阮蘇少湄 、栗潛心 、莊紫祥 、黃志斌 、溫幸平 、董清世 、霍啟山 、鄺美雲 、張德強 、周樹箐 、胡永祥 、葉奕成 、詹洪良 、劉與量 、蕭志成 、方舜文 、何猷啟 、李偉安 、冼國良 、林振宇、凃雅雅 、胡志光 、張國輝 、陳柏祥 、陳德茂 、陳鐵彪 、湯文龍 、黃健民 、黃慶康、楊德強 、譚麥美燕 、關善明