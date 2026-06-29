公屋擬加租2.04% 議員：增幅溫和可接受 促檢討機制加入通脹及經濟數據

政府建議資助房屋小組委員會根據「公屋住戶入息抽樣統計調查」得出的結果，把公屋租金向上調整2.04%。立法會房屋事務委員會委員楊永杰表示，今次平均每月51元的增幅，對大部分家庭而言屬可負擔範圍，並未構成沉重的經濟壓力，認為政府在檢討租金時，確切平衡了整體經濟數據與租戶的實際情況，做法值得肯定。

楊永杰倡租金調整機制增通脹數據

楊永杰表示，隨着社會經濟環境不斷轉變，現行主要基於「住戶入息抽樣統計」的租金調整機制，亦迎來了與時並進的契機。現時各項津貼及最低工資上調雖然帶動了名義入息上升，但市民同時也面對物價波動的影響。為了讓機制更精準地反映租戶的實際生活水平，進一步兼顧購買力等因素，建議可探討為機制注入更多彈性。為讓房屋政策持續發揮惠民效益，建議政府在未來的機制檢討中，考慮在現有「入息指數」外，適度參考通脹率、物價指數及整體經濟增長等數據，讓調整公式更多元化，貼近真實的社會經濟狀況。

他續說，面對未來充滿變數的經濟環境，一個與時並進、具備足夠彈性的租金調整機制，將有助進一步保障基層市民安居樂業。期望政府能適時啟動機制檢討，廣泛聽取社會意見，與市民攜手共建穩定和諧的居住環境。

陳學鋒：公屋租戶收入落後大市

另一名委員、民建聯議員陳學鋒表示，今次租金增幅溫和，對一般基層租戶的實際財政壓力相對有限。他續指，今次租金加幅參考2023年至2025年公屋租戶收入變化制訂，關注到兩年間公屋住戶平均收入僅增長2.04%，表現明顯落後大市。

陳學鋒補充，公屋基層收入增長乏力，部分源於本港內部消費氣氛偏弱，導致基層職位流失、基層失業情況反覆，直接拖低不少基層家庭的整體收入。他呼籲政府善用現行租金援助機制，紓緩面對短期經濟壓力的弱勢租戶，減輕基層生活負擔。

記者：黃子龍

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