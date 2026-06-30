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專訪｜田總擬擴充明年渣打馬拉松 羅淑佩：亞運後將檢視隊制運動資助

政情
更新時間：00:01 2026-06-30 HKT
發佈時間：00:01 2026-06-30 HKT

現屆政府任期餘下一年，文體旅局局長羅淑佩表示一年其實很長，仍可以做很多事。她透露田徑總會已有初步計劃，擴充明年渣打馬拉松，並正與各部門商討當中；今年9月「國際足協東盟盃」（FIFA ASEAN Cup）會在港舉辦，部分賽事會在啟德體育園舉行，包括決賽，羅坦言很希望港隊可殺入決賽。至於會否爭取下屆留任，她說目前繼續專心努力工作，沒時間去想，一切言之過早。

羅淑佩：去年「咬緊牙關」加大精英運動員資助

她笑言，自己在文體旅局局長崗位做了18個月，已經歷了啟德開幕、粵港澳合辦15運會等很多大事。她的原則是文、體、旅盡量兼顧不會偏心，文旅談了許多，也得說說體育。舉例去年政府財政仍然十分緊張時，因應杭州亞建和巴黎奧運取得的好成績，決定「咬緊牙關」加大精英運動員的資助，除了投資未來，也是考慮到運動員願意將人生最黃金的時間貢獻體育，也必須盡力為他們製造條件安心地訓練，令本港體育成績越來越好。

至於未來一年有哪些工作必須完成，她笑言工作是長做長有，沒有「做完」的時候！其中一項是9月名古屋亞運會完成後，將檢視隊制運動的資助，她說受制於香港只是一個城市，地方小、人不多，很難期望隊制運動如「三大球」成績排在國際前列，但每次見到中國香港足球隊、手球隊在啟德主場比賽時觀眾造出「一片紅海」，氣氛熾熱，大家興奮打氣，又覺得值得研究如何給予隊制運動更到位的支持，和如何讓年輕運動員更投入，也是為下屆亞運及全運會做好準備的重要一環。

談五年規劃 羅淑佩：要用好香港獨特性

文化方面，她稱會持續檢視「M」品牌制度及支援計劃、文化藝術盛事基金，以至電影、文創相關範疇的不同資助計劃如何可更與時並進，更切合業界需要，以及如何在不減少資助的前提下，做一些整合提高成本效益，達至更有效的產業化。

香港正籌備首份五年規劃，她指目前聽到不少人關注硬件建設，同時也要謀劃香港中外文化藝術交流中心的未來發展，當中包括用好香港的獨特性。她舉例說，港式奶茶中的茶全都源自中國，喝茶也是中國人千百年多的傳統，但香港也承襲了紅茶加奶的英式喝法，同時加以改進，百川滙流混合不同茶葉，最後冲成為一杯濃郁、香醇、獨特的「港式奶茶」。她認為這對香港也是啟發，大家集思廣益找出令這杯奶茶更好味的方法。

記者：郭詠欣

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