專訪︱羅淑佩：啟德體育園成推動經濟突破關鍵 兩巨星爭奪跨年檔期開演唱會

去年全年訪港旅客達4990萬人次，大幅增長一成二，但餐飲、零售業的生意不升反降，呈現「旺丁不旺財」的情況。文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受訪問時解釋，以往很多人來港購買奢侈品致消費水平高，疫後消費模式改變，全球奢侈品消費減少時，香港亦一樣，但啟德體育園為本港帶來關鍵性突破，各盛事每次可製造近1萬個臨時職位，亦帶動周邊消費，認為這個品牌帶來的經濟效益不應被忽視。她更透露，目前已有兩位巨星爭奪明年年底在體育園開跨年演唱會的檔期，足見體育園已是非常搶手的場地。

羅淑佩：旅客未必再期待「大堆頭」表演

羅淑佩指，那些認為本港「旺丁不旺財」的評論，很多是將現在與2018年訪港旅客達6500萬人次的高峰作對比，當時拉高消費數字主要依靠奢侈品消費，其實現在仍有很多人在名店外排隊，但消費的確是比當年少了。不過她留意到現在旅客會願意購買其他物品，如美妝產品，「化個靚靚靚的妝去看演唱會，打卡特別好看」，又或去博物館買文創產品，西九的法老貓正是超出預期地火紅起來。一方面旅客未必再熱捧大堆頭、雜錦式的表演，但另一方面真摯的人和事可能更吸引他們。

北上消費令本港餐廳數目減？羅淑佩：先鞏固質素及懂得宣傳

近來本港餐廳數目減少，有指是港人北上消費與旅客量不足所致。羅淑佩認為餐廳固然要鞏固出品的質素，也要懂得宣傳、說好自己故事，舉例傳統點心師傅製作蝦餃講究有13摺，但現在可能沒有很多酒樓能做到，以點心車推售點心令人懷念，但現在也如鳯毛麟角。她認為餐廳以至其他商號該如何去保存「煙火氣」，又或者引入什麼新亮點都值得思考。她坦言旅客是貪新鮮的，如果要依賴一兩門功夫就要做得很精細完美，但長遠始終要思考如何創新。



她續稱，根據數據顯示有七成七訪港旅客是來自內地，兩成三是外地旅客，如果餐廳要吸引海外旅客，那麼就必須備有英文餐牌了。而港人經常北上消費其中一個原因也是喜歡內地選擇多，那麼本港餐廳亦應該思考旅客來港想要的是甚麼，為甚麼要在港消費。

她主動提到，政府經常說盛事可帶來經濟效益，近日有企業主動透露，今年首4月期間在九龍城及土瓜灣向飲食業客戶供應飲品銷售量，按年增長兩成七，印證體育園拉動了周邊社區消費，同時，啟德主場館每次活動亦可製造近1萬個臨時職位。縱然很多人質疑旅客看完演出後馬上乘車回深圳，但不要忘記那些旅遊巴、公共交通都是本港公司提供的服務，形容這些都是「硬GDP」。

羅淑佩指，體育園開演唱會場地搶手，印證拉動經濟作用。資料圖片

體育園開演唱會搶手 印證拉動經濟作用

至於體育園多辦演唱會，她表示園區至今做了超過150場國際及本地的體育和娛樂活動，驟眼看佔全年365日比數不高，但她提出辦演唱會必須有足夠時間去搭台、踩台等，「經驗說沒有做好彩排，可能會很危險」，而體育活動需要用到草地就需要時間鋪草皮和養草，舉例3月底五月天演唱會後，要養草數星期才趕及舉辦七人欖球賽。她認為現在園區的績效指標只算活動進行的日數，未有計算預備工作，日後或要加入考慮當中。

另外，去年8月首位在體育園開演唱會的華語女歌手G.E.M.鄧紫棋，曾計劃今年9月重返「娘家」，但申請檔期失敗，要移師深圳。羅淑佩說據她了解，主辦方較遲才表達「想返場」意願，但現在體育園檔期的確十分搶手，未夠一年要重返確實有難度，但有巨星演出後想回來，證明對場館有好感，亦有信心歌迷會一來再來，也側面印證啟德拉動經濟的作用。

記者：郭詠欣