陳茂波總結訪大連與西安行程 香港在「雙循環」中肩負三大關鍵角色

財政司司長陳茂波表示，過去一周到訪了大連與西安。在密集的交流與參訪中，不僅看見東北厚實的重工業基礎和西北地區澎湃的創新動能，更為香港在國家「雙循環」發展戰略下可發揮的功能有了更深刻的思考：不僅是招商引資的重要渠道，更是內地企業和產品走向國際的關鍵紐帶，以及技術創新與國際市場之間標準與規則的「轉換器」。

提速發展北都為企業落地、產業發展提供空間

陳茂波在網誌表示，總結行程有三點關於香港和這些地區進一步聯動發展的觀察，包括：内地卓越的創科實力和香港「國際化」的高效聯動，無論是客戶網絡的開拓、品牌的建立、標準的轉換對接，以及產品的試驗和調整，香港都可以發揮重要作用，讓「內地研發」精準對接「全球應用」。普通法制度、對知識產權的保護、資金等生產要素的自由流動、國際資金與人才匯聚，以及與國際接軌的會計法律等專業服務和企業管治，都有助這些企業加速推進跨境市場業務開拓，並且走得穩、走得遠；其次是資金與科技的相互聯動；及科技、教育、人才和產業高頻聯動、活力澎湃。提速發展的北都，未來既是大學城的所在，為企業落地，亦為產業發展提供了空間。

他又指，香港提速發展北都，為企業落地、產業發展提供了空間，歡迎與兩地的機構和企業加強合作，匯聚更多一流的科研團隊和國際專家、人才，形成教育、科技、人才、產業相互賦能的正向循環，推動科技創新和產業創新往縱深廣多維度發展。

將優勢轉化成海外投資者參與發展機會

陳茂波稱，當前全球局勢複雜多變，國家正以超大規模市場與科技創新紅利創造「中國機遇2.0」。而香港在「一國兩制」下的國際化、資金、人才與制度優勢，將這些機遇轉化為更多海外投資者更理解和可一起參與的發展機會，從而將技術實力轉化為全球資本認可的資產價值。

從大連的重型裝備，到西安的硬科技，香港正發揮著「超級聯繫人」、「超級增值人」和「超級轉換器」的功能，為內地企業賦能增值，也為自身取得不斷的發展和功能提升。

