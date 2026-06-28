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香港海關獲選連任世界海關組織亞太區副主席 出任審計委員會主席

政情
更新時間：13:50 2026-06-28 HKT
發佈時間：13:50 2026-06-28 HKT

海關關長陳子達以世界海關組織亞太區副主席身分，率領代表團上周一至昨日（27日）在比利時布魯塞爾，分別出席第94屆政策委員會會議，及第147至148屆海關合作理事會會議，更代表香港獲選連任世界海關組織亞太區副主席及出任世界海關組織審計委員會主席。

陳子達於上周一（22日）至24日以世界海關組織亞太區副主席身分，率領代表團出席第94屆政策委員會會議，代表亞太區成員發表對世界海關組織工作方針及發展方向的意見。隨後出席第147至148屆海關合作理事會會議。香港海關於會議上獲選連任世界海關組織亞太區副主席及出任世界海關組織審計委員會主席。

陳子達表示，對香港海關能夠擔任此兩大重要角色，以推動亞太區發展並為全球海關社群作出更大貢獻深感榮幸，及衷心感謝各成員給予的信任及支持。

陳子達在上周五（26日）亦與智利海關關長Alejandra Arriaza Loeb簽署認可經濟營運商（AEO）互認安排，令兩地AEO企業可享有對等的通關便利，包括減少查驗和優先清關。

海關表示，將繼續拓展香港AEO網絡，並與「一帶一路」經濟體、東南亞國家聯盟和海灣阿拉伯國家合作委員會成員國、非洲，以及南美洲國家商討互認安排，以進一步拓展互認安排網絡。

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