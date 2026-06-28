五年規劃｜至今接逾900份公眾意見 政制局：每年《施政報告》將作小檢討 起催促作用

政府正就香港首份「五年規劃」展開公眾諮詢，政制及內地事務局局長謝小華出席電視節目《講清講楚》時表示，目前已收到逾900份意見，指市民最關注的是房屋及安老等民生議題，當局梳理後會交由各政策局匯總，以制訂規劃方向。她指，規劃核心目的是對接國家「十五五」規劃，服務國家發展大局，而每年的《施政報告》將會作為落實該規劃的「小檢討」。

《施政報告》可視為對五年規劃進程的檢討

對於外界關注「五年規劃」與現行《施政報告》及《財政預算案》的關係，謝小華解釋，五年規劃屬於具前瞻性、戰略性及可操作性的長遠規劃；《施政報告》則屬於每年的具體施政部署，亦可視為對「五年規劃」進程的檢討與推進，起催促作用。

五年規劃局限下屆政府做法？謝小華：如方向對無需要變

被問到今年推出的「五年規劃」會否「限死咗」下屆政府的未來的做法，她強調，「五年規劃」並非「定咗就唔改」，會因應大環境及新科技，例如人工智能、新能源等科新發展而調整。然而，香港作為「四中心一高地」（即國際金融、航運、貿易、創科中心及人才高地）核心戰略定位，反問「會唔會因為換屆而唔做金融中心？唔會吖嘛」。她重申，由於國家發展的穩定給予了香港很大的機遇和方向，因此「五年規劃」是與國家「十五五」規劃銜接，不會因為政府換屆而改變，又反問「如果規劃發展嘅方向係啱嘅，咁有咩需要變呢？」

強化大灣區協同 促進「四流」互通

在區域協作方面，謝小華指香港必須強化與大灣區內地城市的合作平台。除了加強與前海在金融、與南沙在專業服務和航運貿易的對接外，亦會推進連接前海等地的鐵路基建「硬聯通」。為吸引企業及人才落戶，港府將致力促進兩地在人流、物流、資金流及數據流的互通，並積極與內地進行規則與標準銜接。

她重申，香港的規劃與深圳、廣州等地的五年規劃沒有衝突，各方是共同參與、優勢互補以發展大灣區。被問及五年規劃似乎較少觸及政制發展，謝小華回應指，香港已完善選舉制度並落實「愛國者治港」，這為香港的經濟及社會發展提供了強大且穩定的政治基礎。未來幾年將在該制度下，公平公正地舉行選委會、行政長官及區議會選舉。