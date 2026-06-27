香港首個五年規劃及《施政報告》同步進行諮詢 李家超籲各界踴躍發表意見

行政長官李家超今日（27日）出席慶祝香港回歸祖國29周年、香港廣西社團總會成立20周年暨香港廣西總商會第六屆常務理事會就職典禮並致辭。他指特區政府正制定香港首個五年規劃以對接國家「十五五」規劃。有關諮詢將聯同下周一（29日）展開的2026年《施政報告》公眾諮詢同步進行，他呼籲社會各界踴躍發表意見。政府會整理和分析收集到的意見，適當納入五年規劃和今年《施政報告》的編制考量中。

李家超表示，香港廣西社團總會自2005年創會以來，一直秉持愛國、愛港、愛鄉宗旨，團結在港桂籍鄉親及轄下四十個屬會，全力支持特區政府依法施政，並熱心舉辦中醫義診及青年內地文化交流等活動，有效促進兩地民心相通。

廣西成香港首批「伙伴港口」 冀深化兩地航運物流等合作

在經貿方面，李家超指出，香港是廣西最大的外資來源地，持續協助廣西企業「走出去」。他特別提到，與社團同源的香港廣西總商會積極擔當橋樑角色，早前組團赴廣西調研康養產業，為桂港在安老及康養服務合作注入新動力。此外，廣西去年底已成為香港首批「伙伴港口」，他期望社團總會和總商會繼續深化兩地在航運物流及多個領域的合作，共同助力國家高質量發展。

雙軌諮詢同步推行 廣納民意建構未來

今年是國家「十五五」規劃開局之年，李家超強調，他正帶領團隊制定香港史上首個五年規劃，以主動對接國家發展藍圖。他同時宣布，2026年《施政報告》公眾諮詢將於下周一正式展開，並與五年規劃諮詢同步進行。

李家超解釋，兩個諮詢理念一脈相承，同步推行可讓公眾靈活選擇就個別或同時就兩大議題表達意見。他呼籲全港市民積極參與，政府團隊會細心整理收集到的建議，納入五年規劃及《施政報告》的編制考量中，共同為香港未來發展出謀獻策。

記者、攝影：陳耀霆