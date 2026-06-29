星島問卷調查｜政府觀感聆聽民意居首 議員讚取締劣質劏房、規管網約車

特首李家超轉眼上任4年，市民對本屆政府觀感如何？根據星島問卷調查結果，在最多選3項下，22%受市民認為政府聆聽民意；之後是積極有為、敢於擔當分別佔17%、15%，而具創新性及有團隊精神同樣佔11%。

莊豪鋒：規管網約車展政治擔當

李家超早前接受訪問時表示，任內處理過三類「破除利益藩籬」工作，包括取締劣質劏房、立法規管網約車，當中克服不少阻力和挑戰。實政圓桌議員莊豪鋒稱讚政府願意「啃硬骨頭」，處理具爭議性的政策難題，展現出應有的政治擔當。他期望網約車合法化後，政府可完善配套監管，包括就車輛保費等進行規管。

民建聯議員郭芙蓉表示，住屋問題向來是社會穩定與民心所向的重要指標，公屋輪候時間直接影響基層家庭的生活質素，樂見輪候時間下降，回應基層市民對「告別劣質劏房、早日上樓」的殷切期盼。她建議政府全面深化「組裝合成建築法」（MiC）應用，加強跨部門協作，確保公營房屋、土地供應與基建配套無縫對接，並訂立更進取的績效指標，例如提升人均居住面積、置業比例等，向社會釋放積極訊號。

星島「市民對特區政府滿意度2026」問卷調查：

公營醫療收費加價市民最不滿

另外，問卷調查問及過去一年最不滿意政府的施政決定，在最多選3項下，最多受訪者表示是公營醫療收費加價，達21%，拋離第二位及第三位的沒有派發消費劵及取消發放2500元學生津貼，後兩者分別佔15%及11%。公務員不論表現劃一加薪2%、調整2元乘車優惠，同樣有10%受訪者表示最不滿意；大埔宏福苑大火善後工作、康文署場地長期爆滿系統難預約，同佔9%。

選委界議員陳凱欣表示，問卷結果與自己在區內所了解的反應一致，直言市民對公院加價有「無力感」，「針唔拮到肉唔知痛」，醫療服務對普羅大眾而言是必需品，任何收費調整都直接影響市民生活。她以深水埗區為例，夜間門診服務嚴重不足，加上近期醫療事故頻生、候診時間冗長等，「市民自然有氣」。

記者：黃子龍