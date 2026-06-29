星島問卷調查｜蟬聯最自由經濟體、IPO世一最受認同 商界籲善用國際優勢對接國家規劃

本港經濟連續第三年錄得增長，去年達3.5%，國際競爭力排名亦屢創佳績。星島問卷調查問及，過去一年政府參與推動的成就中，哪些最能彰顯香港獨特優勢及國際地位，在最多可選3項下，最多受訪者認為是蟬聯全球最自由經濟體，佔16%；緊隨其後是去年香港IPO市場集資額超過2800億元領先全球，以及機場榮獲「全球最佳機場」等多項國際殊榮，分別佔13%及12%。

此外，香港首次擊敗瑞士成全球最大跨境財管中心、金融科技全球排名位居榜首，以及香港八大院校首次全數躋身亞洲百強，同樣有11%受訪者認為最能突顯香港獨特優勢。

林偉全：國際資金對香港投下信任一票

商界（第一）立法會議員林偉全表示，無論外圍地緣政治如何複雜，香港作為全球最自由經濟體、去年IPO市場集資額突破2800億元成為「世一」，是國際資金對香港投下信任一票的鐵證，顯示全球投資者對香港的法治環境、資金自由進出及高度國際化依然充滿信心。

香港正制訂「五年規劃」，林偉全指，香港要進一步鞏固和提升國際金融中心地位，必須精準對接國家所需與，發揮香港所長，不止做「超級聯繫人」及「超級增值人」，更要成為「金牌合夥人」，與內地企業共同「拼船出海」拓展國際版圖。

他又指，香港必須雙管齊下，推動財富管理升級與金融科技的深度結合，應考慮推出更具針對性及競爭力政策，吸引全球家族辦公室與頂尖金融人才落戶，把香港資產及財富管理板塊做大做強。與此同時，政府應大力推動金融科技與綠色金融，透過數碼化轉型全面提升金融市場的效率與容量，為匯聚香港的內地及國際資本提供更多元化投資選擇及配套。

林偉全提到，在鞏固傳統歐美市場之同時，更要主動出擊中亞、中東及東盟等新興市場；早前特首親自帶團出訪中亞，成功簽署90多份MoUs，成效顯著，接下來就要轉化為真金白銀的商業訂單。

星島「市民對特區政府滿意度2026」問卷調查：

盧金榮：香港可助力國家更高水平開放

廠商會會長盧金榮表示，調查數字反映香港作為國家最開放、最國際化的城市，具有「一國兩制」的制度優勢，香港未來可助力國家建設更高水平開放型經濟新體制方面發揮重要作用。盧金榮早前曾隨同特首出訪中亞，他建議政府善用香港國際人民幣樞紐優勢，以人民幣作為跨境交易結算媒介，有效規避匯率風險，降低跨境貿易成本。

至於「五年規劃」，盧金榮指廠商會將因應政府六大諮詢範疇，提出涵蓋新型工業化、創科發展、貿易轉型、經濟多元化、北都建設、人工智能、可持續發展、人才培育、跨境合作等17個領域建議，強調要因地制宜，聚焦發揮香港獨特優勢。

記者：黃子龍