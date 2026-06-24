北都 | 回應議員關注造價 政府 : 古洞北聯用大樓最新建築費降至97億 較估算減2.6億

政府計劃在北部都會區古洞北新發展區第29區興建聯用綜合大樓及聯用辦公大樓。發展局局長甯漢豪今日( 24日 )書面回覆稱總淨作業樓面面積達約8.6萬平方米，已計及回標價的最新建設費用為97.1億元，較5月底諮詢立法會發展事務委員會時的99.6億元估算減少約2.6億元、即約2.6%。

聯用大樓預計2030年年底完成

甯漢豪指，有關項目總淨作業樓面面積達約8.6萬平方米。除標誌性外觀設計外，項目亦會融合綠色建築及智慧元素，採用先進建造法，勢將成為古洞北的地標建築。如獲立法會撥款，工程將於今年第三季展開，35層高的辦公大樓預計2029年年底便能率先完工，屆時九個政策局及部門包括建築署和食物環境衞生署的總部將遷往該辦公大樓。工務小組委員會討論文件中提到，在重置有關辦公室至擬建辦公大樓後，每年可節省約4,800萬元租金及相關開支。政府辦公室的淨作業樓面面積約為6.3萬平方米，落成初期會有約4900名人員在內工作。另外，聯用大樓則預計於2030年年底完成，以照顧古洞北於2032年全面落成後13萬新增人口的需要。

立法會議員關注聯用大樓造價近百億。資料圖片

她續指為配合施工時間表，政府已就項目的「設計及建造」合約完成同步招標。工務小組委員會將於6月29日審議項目的撥款申請，按付款當日價格計算，最新建設費用為約97億元，較今年5月底估算減少約2.6億元（約2.6%）。工務小組委員會的文件亦比較了古洞北項目和另外兩個類型相近的大樓建築項目（「將軍澳67區政府聯用辦公大樓」以及「九龍城賈炳達道聯用大樓」），三者的建築費用單位價格均相若。

甯漢豪指聯用大樓最新建設費用為約97億元，較今年5月底估算減少約2.6億元（約2.6%）。資料圖片

她建議在項目的地下預留約650平方米淨作業樓面面積作商店及餐廳用途，以照顧工作人員、訪客、設施使用者及其他公眾人士的需要。雖然地下樓層面積所限，未能增加商店及餐廳的面積，但項目以北正興建三個私人商住發展項目，將提供合共超過3.1萬平方米的非住用樓面，其中大部分為商場或商舖的樓面，相信有關設施足可滿足當區居民的日常需要。